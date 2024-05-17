「XYZ＝我愛妳」告白女住戶遭拒　保全狂傳71封簡訊慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）過去在某大樓擔任保全，他想追求女住戶A，被拒絕之後，竟在1年2個月之間傳送71封簡訊騷擾，包含「X=我，Y=愛，Z=妳」、「我的缺點就是，缺點妳」等等。橋頭地院法官本月8日審理之後，依跟蹤騷擾罪判處阿強拘役70日，得易科罰金7萬元。

▲阿強狂傳71封簡訊騷擾A女。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強為了追求A女，多次反覆聯繫、邀約見面，就算被拒絕仍持續不斷發送簡訊或打電話，經過警局書面告誡、檢方開庭明令禁止騷擾A女，他依舊不知警惕，並在1年2個月之間傳送71封簡訊給A女，包含「X=我，Y=愛，Z=妳」、「我的缺點就是，缺點妳」等等，還有部分涉及性話題的內容。

阿強辯稱，他與A女曾經交往，對方沒有明確告知讓他不要再這樣做，回覆的語氣也讓他以為是在開玩笑，矢口否認犯行。但隨即被A女的證詞打臉。

橋頭地院法官認為，阿強的行為對A女造成極大困擾，經檢警單位告誡仍不知悔改，可見他的法治觀念淡薄，考量到他過去無前科紀錄，犯後否認犯行，至今未與A女達成和解或賠償，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役70日，得易科罰金7萬元，全案仍可上訴。

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