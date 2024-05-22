百靈果立院外遭狂轟「滾出去」　批太陽花搞笑賣萌黑歷史被挖出

記者張靖榕／綜合報導

立法院21日續審國會改革相關法案，藍白兩黨強硬闖關，綠營則針對程序過程不當等進行抗議，國會外更聚集近2萬名示威民眾。知名Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉與Ken，傍晚現身立法院卻被現場部分民眾無情驅趕「滾出去」，現場畫面尷尬，也在網路引起討論，還有網友挖出他們稱太陽花運動是「搞笑賣萌」的黑歷史。

▲百靈果來到立法院外抗議民眾聚集處，被部分示威者大喊「滾出去」。（圖／翻攝X）

立法院國會改革法案的內容與一讀、二讀程序是否不當，引發藍綠白對峙，場外多個民間團體與1.8萬名示威民眾，不畏大雨紛紛聚集抗議，包括雞排妹在內許多親綠藝人與KOL也到場聲援。

凱莉與Ken在傍晚抵達現場，但很快就有許多影片流出，畫面中他們拿著手機在拍現場的情況，被旁人發現後卻開始被趕「滾出去」、「百靈果滾出去」。凱莉與Ken表情尷尬，在眾人的喊聲下決定撤退。

▲百靈果凱莉與Ken。（圖／翻攝百靈果臉書）



社群平台X、Threads上許多討論認為，百靈果過去的爭議言行，才造成他們20日在現場被民眾嘲諷驅趕，包括與館長錄製節目時嗆「公共責任是什麼笑死人，這4個字根本是弱者對強者的牽制，你們有繳稅給我嗎？憑什麼要我負公共責」？、「民進黨太陽花的時候是如何用搞笑賣萌的方式把馬英九拉下來」，以及Ken曾在Insatgram發布限時動態，「菁英就要為國家犧牲奉獻這種話，感覺非常共產黨，我不要變成共產黨」等語。

百靈果後續也在Instagram發布影片，還原當天他們的視角，每周二是《百靈果周二夜》活動，地點在距離立法院不遠的卡米地俱樂部，凱莉與Ken表示，他們當天傍晚是在要去卡米地之前，先到抗議現場觀看，沒想到被噓到出場。凱莉表示當下她是滿難過的，而在影片中還有其他抗議民眾特別跑來，表示對於部分人要凱莉與Ken「滾出去」感到困惑，問旁邊也在抗議現場的陌生人為何要喊，對方卻回「我不知道百靈果是誰，我只是跟著喊。」