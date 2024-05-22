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國會改革改什麼？陳智菡整理「藍綠白3黨版本」10張圖一次看懂

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

藍綠白21日為國會改革法再度交戰，朝野依舊吵成一團，也引發社會高度關注。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡也整理出《立法院職權行使法》、《刑法》現行條文與3黨團再修正動議對照表，並質疑民進黨從2012年開始就提出國會改革的訴求，如今卻又反指民眾黨、國民黨是收了中共指示才提出這樣的法案，「難道2012的蔡英文是中共同路人？」

陳智菡21日晚間在臉書發文指出，國會改革法案是邁向權力分立、分權制衡的第一步，從2012年開始民進黨就提出國會改革的訴求，主張讓立法院有完整的監督、調查聽證權，並稱推動改革是愛台灣，是為了民主。

然而，如今民進黨反指推動國會改革的民眾黨、國民黨，是收了中共指示才提出這樣的法案，也讓陳智菡質疑「難道2012的蔡英文、林佳龍、李俊俋、柯建銘都是中共同路人？」

陳智菡強調，國會改革法案一個重點，就是公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，如果確有違法，經過委員提案、連署、並通過院會決議，才會有下一階段的處罰，而這些法案通過後，無論誰執政，受到的規範是一樣，將墊高違法亂紀、用機密等黑箱方式掩蓋真相官員違法的成本，「民主國家，立法與行政部門講究權責分立與制衡，這就是現在的國會改革在做的。」

陳智菡痛批，民進黨不但嚴重自我限縮閹割立法權，還不斷醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心，因為民進黨想繼續以機密、黑箱來穢亂台灣的民主法治，才會連總統到國會國情報告，依序作答都不同意、連強化人事審查權都不同意、連記名表決都要擋。

為此，陳智菡也整理出法案對照圖提供民眾參考，希望看完修法內容，「黑暗時代趕快過去，讓陽光照進國會。」

▼陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

▲陳智菡整理現行條文與藍綠白3黨修法版本。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡 Vicky）

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