立院二讀通過國會調查權　市議員：立法院未來將成全台最大刑堂

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立院二讀國會調查權　林亮君：立法院將成全台最大刑堂

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院《立法院職權行使法》修正草案第47、48條二讀通過，台北市議員林亮君感嘆，「立法院未來將變成全台最大刑堂」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院21日繼續審議藍白國會改革提案版本，針對賦予立法院對重大事項調查權的47、48條二讀通過。法人、人民團體或關係人在立法院調閱資料時拒絕、 拖延或隱匿者，可以開罰1萬至10萬元。對此，民進黨台北市議員林亮君感嘆，立法院未來將變成全台最大刑堂。

民進黨台北市議員林亮君21日晚間在臉書指出，藍白提出的國會改革提案第47條、第48條修正動議二讀通過了，未來包含法人、人民團體、社會上有關係人員，在立法院向其調閱資料時，一旦拒絕、拖延或隱匿不提供，將被處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並且罰到當事人或團體配合為止。

林亮君感嘆，「企業的機密資料、一般百姓的隱私，立法院都可以要求你交出來，不配合就罰到你怕，立委變法官、檢察官，變得無所不能」、「有了這個天條，藍白立委就可以恣意得到所有想要的資料，天底下沒有他們不能知道的事，而這些資料最後會落到誰的手上呢，誰在後面呵呵笑？」

林亮君最後說，藍白假改革之名，行濫權之實，為了私利不惜侵害人權、逾越立法權、司法權、監察權界線，「把立法院變成中共人民大會堂，在未來還將變成全台最大刑堂，在立法院場外堅守民主價值的台灣人民都會記住，每一張充滿惡意的嘴臉、蔑視民意的訕笑，不要小看人民的力量」。

▲▼國會調查權二讀通過　「罰到你怕」林亮君：立院將成全台最大刑堂。（圖／翻攝自臉書／林亮君）

▲林亮君臉書全文。（圖／翻攝自臉書／林亮君）

《立法院職權行使法》藍白版本國會改革法案中的第47條二讀條文規定，調查委員會或調查專案小組為行使調查權，得要求政 府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於五日內提供相關 文件、資料及檔案。但相關文件、 資料及檔案原本業經司法機關或 監察機關先為調取時，應敘明理由，並提供複本。

調查委員會或調查專案小組為行使調查權於必要時，得詢問相關人員，命其出席為證言，但應於指定期日五日前，通知相關人員於指定地點接受詢問。被調閱文件、資料及檔案之政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員在調閱期間，應指派專人將調閱資料送達立法院指定場所，以供參閱，由立法院指派專人負責保管。

第48條二讀條文規定，若政府機關或公務人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，將其移送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾。

法人、人民團體或社會上有關係人員違反本法規定，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、 拖延或隱匿不提供者，得經立法院院會之決議，處新臺幣一萬元以上十萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起二個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。

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