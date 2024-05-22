立院外湧破萬民眾抗議國會改革　吳思瑤：民進黨不會像藍白一樣逃跑

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（21日）立院續審藍白國會改革方案，儘管是平日且天候不佳，仍有大批民眾聚集國會外抗議，立法院也陸續封閉周邊部分出入口。但人潮越晚越多，青島東路、中山南路都被塞爆，更一路蔓延到濟南路，大批警力在場戒備。對此，民進黨團幹事長吳思瑤院會後受訪時表示，藍白委員的訕笑，讓更多公民朋友到現場，他們不敢面對場外數萬年輕朋友呼喊，民進黨不會落荒而逃，表決會輸，但要贏得論述與民心。

台灣公民陣線、公投護台灣聯盟、經濟民主連合、台灣人權促進會、地球公民基金會等超過四十個團體聯合舉辦「國會濫權，民主倒退，公民搶救，立院集結」行動，抗議藍白國會改革版本，雖然是平日且雨勢不小，晚間8點30分左右，現場統計已有1.8萬人群聚集，且還在不斷增加。

而綠營提案討論時，也不斷提到外面聚集民眾，並不時更新聚集人數，一聽到數字，國民黨立委徐巧芯仰天長「笑」，更笑到彎腰不斷拍桌，綠營則痛斥徐蔑視民意。

對於場外人潮，吳思瑤指出，不評論其他政黨用什麼心態面對人民，以他們急切逃離、不敢面對場外數萬年輕朋友呼喊、表達對黃國昌的憤怒，黃國昌則在場內用訕笑方式面對人民，國民黨立委也是如此，藍白委員對於人民力量的訕笑、不以為然回應，也讓更多公民朋友來到現場。

吳思瑤坦言，今天大家都很累，但民進黨立委從頭戰到尾、堅定表達聲音與意志，藍白除了擅長鳥獸散、落荒而逃外，幾乎沒戰鬥力，倒的倒、睡的睡，用心程度跟戰鬥意志高下立判，為黨團每一位同仁表達謝意與敬意。

吳思瑤也喊話，謝謝場外年輕朋友站出來，結束後，也迫不及待到天橋揮手致意、答謝，也尊重人民自動自發活動串連，不會去他們活動現場演說，隔著天橋揮手表達謝意，非常感謝，不會落荒而逃，民進黨會滿心歡喜擁抱人民，表決會輸，但要贏得論述與民心。