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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠現身立院外高喊「我們不要變香港」！籲藍委：別做中共走狗

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院今（21）日續審由藍白兩黨提出的國會擴權法案，預計將持續至深夜12時。同時，多個民間團體號召民眾至立院外進行抗議，要求退回法案並落實程序正義，民進黨團稍早也宣布立法院外民眾已經超過3萬人。值得注意的是，聯電榮譽副董事長曹興誠也特別到場發表看法，並喊出「必須堅守陣線，不能讓台灣變成香港」的口號。

曹興誠致詞時指出，過去20多年來，中國以心理戰、輿論戰以及法律戰三種形式對台灣發動戰爭，除了利用軍事武力威脅台灣，製造恐慌以達到妥協投降的目的外，同時又透過部分媒體，汙名化台獨，扭曲和平與戰爭的定義，讓人民誤會台獨是戰爭的根源，而中國是和平的天使。

▲▼ 聯電創辦人曹興誠談佛法科學與政治。（圖／豈有此呂）

▲聯電創辦人曹興誠。（圖／資料照）

曹興誠也痛批前總統馬英九，認為他是在威權體制下，缺乏自由思考和現代文明概念的人，且出賣台灣的利益，呼籲藍營立委要像謝衣鳳一樣，尊重民選的總統、尊重民主體制，不要做中共的走狗。

曹興誠強調，目前台灣正面臨重大的法律戰失敗，藍白兩黨取得立法院多數後，透過擴權法案，試圖讓立法權壓制行政、司法權，變成立法獨大，未來可能壓迫台灣人民，讓台灣變成像香港一樣的地方，「也因此我們必須堅守陣線，不能再退讓，否則台灣將會變成香港。」

曹興誠喊話，台灣人民不能再被迷惑，必須勇於抗爭，捍衛自由民主的價值，「我們不要變成香港好不好！」此段發言獲得現場不少支持者迴響。

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