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三峽刺青男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮

▲▼三峽男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲三峽一名22歲范姓男子使用假車牌，看到警方盤查後立刻開車逃逸。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、鄒鎮宇／新北報導

新北市三峽夜間驚傳槍響，三峽警分局周姓員警20日晚間9時許執行家戶訪查勤務，發現一輛自小客車在文化路違停而上前盤查。沒想到，駕駛看到員警後馬上開車逃逸，經員警對空鳴槍後仍加速，最後在鶯歌地區被逮，原來他雙腿早已中彈，呼叫同伴送他到醫院治療。

警方表示，該輛白色BMW橫衝直撞，駕駛死命狂逃，儘管員警連開了10槍，他仍往鶯歌方向疾駛逃逸，三峽警分局組成專案小組，50分鐘後就鎖定車輛停放在鶯歌大湖路上，大批員警前往查緝，赫見駕駛雙腿中彈，扶著方向盤痛苦哀號。

「你跑什麼跑？」到場員警質問這名駕駛，原來這名22歲中彈的范姓男子，有偽造文書前科，日前才因為使用假車牌，被依偽造文書罪移送偵辦，車輛也被依法吊扣，但事後他請友人代為領車後，再度懸掛假車牌上路，但這次被眼尖的員警發現，用小電腦一查，發現車輛有異狀，沒想到上前盤查對方卻拒檢逃逸。

▲▼三峽男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼范男逃逸中雙腿中槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼三峽男違停遇盤查就逃　警猛開10槍「他雙腿中彈」被逮。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員周彥宇從三峽文化路的飲料店一路尾隨這輛自小客車，並通報線上攔截圍捕，但對方BMW豪車性能優異，瞬間甩開員警機車跟追，並在三峽、鶯歌等地流竄。員警為免發生事故，放棄尾隨返回派出所打算採用逕舉開罰 ，但真的是賊星該敗，當他返所途中，在隆恩街220號前又發現這輛自小客車，正打算停進停車場內，警員周彥宇上前拔槍喝令對方下車，范姓駕駛不但不理員警，還試圖開車衝撞離開，周彥宇對空鳴槍一發後，朝車輛輪胎開槍，一共開了10槍，但自小客車仍衝出逃逸。

事後，范男將車開往鶯歌大湖路上，忍痛向友人求救，員警組成專案小組鎖定車輛位置，大批員警前往查緝，果然發現這名渾身刺青的范男坐在駕駛座上，雙腿都中彈，痛得他在車內哀號，員警通知救護車將他送往醫院治療，傷勢並無生命危險。

這次建功的警員周彥宇，警專26期畢業，過去在北市交大服務，去年才從台北市請調新北，分發到三峽派出所服務。所長謝英山表示，周員辦案認真，經常在巡邏時發揮敏銳度，看到可疑就盤查，過去因此查獲毒品及詐欺車手案，是名認真負責的好警察。分局長許城銘也將報請警察局表揚，至於這名中彈駕駛，不但觸犯妨害公務、偽造文書等罪，還得吃上多張交通違規罰單，得不償失。

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