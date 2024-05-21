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大陸 大陸焦點 特派現場

陸宣佈制裁「友台」美前眾議員蓋拉格　凍結在陸財產、不准入境

▲▼美國眾議員蓋拉格到立院拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國前眾議員蓋拉格前往立院拜會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部今（21）日發佈對美國前眾議員蓋拉格的「反制措施」。根據該「制裁令」內容稱，美國威斯康辛州前聯邦眾議員蓋拉格近年來頻繁採取干涉中國內政、損害中國主權和領土完整、侵犯中方利益的言行。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，採取反制措施。

▲▼蓋拉格,Mike Gallagher。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部宣佈制裁美前眾議員蓋拉格。（圖／達志影像／美聯社）

反制措施包括，凍結蓋拉格在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止大陸境內組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對蓋拉格本人不予簽發簽證、不准入境。相關決定自2024年5月21日起施行。

蓋拉格曾於2月以美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席身份率團訪問台灣團員還包括跨黨派的民主黨議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、穆理納（John Moolenaar）、莫頓（Seth Moulton），及強森（Dusty Johnson）等人。

此外，蓋拉格還曾在眾議院推動要求TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）出售其股份的法案。不過，蓋拉格已在4月辭去眾議員職務，轉往美國數據分析和國防承包商工作。

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