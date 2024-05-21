美軍最高將領「罕見批評以色列」　1失誤讓哈瑪斯捲土重來

▲以色列士兵在加薩行動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國參謀首長聯席會議主席、五角大廈最高將領布朗（Gen.Charles Brown）20日罕見批評以色列的戰爭策略，他警告，以軍未能守住原本已經占領的加薩北部，才會導致哈瑪斯不斷捲土重來。

政客（Politico）報導，布朗強調，以色列把哈瑪斯趕出一個地區就離開的戰略，使得實現永久穩定變得更加困難，「你不僅僅要真正進攻並且掃蕩所面對的任何對手……還要守住領土並且維持穩定。」

他引述美國在伊拉克及阿富汗學到的教訓指出，以色列「掃蕩」之後疏於「鎮守」，導致對手在無軍隊駐紮的地區重新集結，只好被迫多次重返相同地區戰鬥，「對以色列而言，確實更難達成在軍事上摧毀並擊潰哈瑪斯的目標。」

▼美國參謀首長聯席會議主席布朗。（圖／達志影像／美聯社）



布朗也談到擊敗哈瑪斯的多層面挑戰。他指出，哈瑪斯自從2005年就開始統治加薩，「哈瑪斯不僅僅是一個組織，也是一種意識形態。所以你必須考量整體……不僅僅為以色列，也要為整個地區提供安全環境。」

以哈戰爭去年10月7日爆發，以軍幾周內就對加薩北部發動地面進攻，並且宣稱獲得勝利，接著幾乎把所有部隊撤出當地。此後，哈瑪斯返回加薩北部，迫使以色列重新奪回原本已經占領的土地。新爆發的衝突讓人質疑，加薩的戰鬥究竟還會持續多久，以及以色列政府殲滅哈瑪斯的目標是否能夠實現。