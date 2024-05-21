賴清德會僑胞談4大使命　守護2350萬人生命與飯碗

▲總統賴清德今天出席僑宴，與返台慶賀的僑胞們會面。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（21日）下午出席海外僑胞回國慶賀總統、副總統就職茶會。賴清德致詞提出自己的4大使命，他說，他的使命是：守護台灣國家主權，守護台灣2350萬人的生命，保護2350萬人的飯碗，同時也要照顧弱勢、幫助年輕人，最後則是走入世界，「讓台灣成為一個使人尊敬的國家」。

賴清德會中以台語致詞笑說，先前僑胞都建議自己，副總統一定要與蕭美琴搭配，當時僑胞們說，若蕭美琴擔任副總統，一定會當選的。他為蕭美琴鼓掌說，「我們感謝蕭美琴一下」。

賴清德表示，今天很高興大家能夠回台參加自己與蕭美琴的就職典禮，特別是能夠站在這裡，是大家共同打拚的結果，另外，大家回來不只帶來祝福，也帶來讓台灣可以團結的力量，國家能夠繼續發展。

不過，賴清德演說過程中，雨勢突然轉大。他忍不住有感而發地說，昨天氣象預報指5月20日就職典禮降雨機率85％，結果沒有下雨，也沒有太陽，只有風在吹，很涼，「所以天公伯有在保佑台灣，咱台灣未來絕對繼續發展的」。

賴清德表示，他的使命是要繼續維持國家的發展，他在就職演說中也有強調，有主權才有國家，不能因為任何事情，犧牲國家主權，一但失去主權，國家就不再存在，因此，他的第一項使命，就是邀請大家共同打拚，守護台灣國家主權的存在。

對於第二個使命，賴清德說，就是要守護台灣2350萬人的生命，過去他擔任醫師，幫助患者減輕他們的痛苦，拯救他們的性命，而他擔任總統，當然要守護2350萬人的生命，所以最重要的是守護和平，「不卑不亢維持現狀」，增加國家國防的力量，經濟發展的安全，與世界盟友站在一起，共同發揮力量避免戰爭發生，靠實力達到和平。

對於第三個使命，賴清德表示，就是保護2350萬人的飯碗，讓大家能夠過上更好的生活，因此，他也在就職演說中提出國家經濟藍圖，不只要前瞻未來、智慧永續，還要競逐太空、探索海洋，同時也要立足台灣、佈局全球、行銷全世界。他說，相信憑藉這3大方向，好好打拚，未來的生活一定會越來越好。

賴清德談及，當然也要照顧弱勢，支持年輕人，讓社會不只是進步，每個人在這個國家生活，不管出身好壞，身體有什麼樣的問題，都可以好好在這裡過日子，這才是真正文明的國家。

對於第四個目標，賴清德表示，就是希望台灣能夠更近一步走入世界，過去8年在總統蔡英文帶領之下，台灣已經在國際上讓國際看到、肯定台灣，所以未來應該繼續在國際舞台上努力，為國際社會盡一份心力，讓台灣成為一個使人尊敬的國家。