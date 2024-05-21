隔空勸告韓國瑜　游錫堃：主其事者要重視協商，以人民意見為意見

▲立法院前院長游錫堃。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理「國會改革」法案，民進黨立委祭出案海戰術杯葛，場外喊破8千群眾齊聚，呼籲退回重審，維護程序正義。立法院前院長游錫堃撰文呼籲，國會既然是我國最高「民意機構」，各黨派成員都代表一定的民意，主其事者一定要重視協商，以人民之意見為意見。似是隔空向主持議事的立法院長韓國瑜喊話，盼他重視協商。

游錫堃於2020年至2023年間擔任立法院長職務，曾於2022年撰寫詩作「詠國會」：定期改選出群英，政策攻防輿論評，立委質詢言免責，官員應答語真誠。眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭，預算法條三讀定，自由民主萬年行。

游錫堃強調，「眾尊寡」黨團平等，「少服多」公決息爭。國會是我國最高民主殿堂，一定要先「多數尊重少數」，然後才「少數服從多數」，正所謂「眾尊寡黨團平等，少服多公決息爭」。

游錫堃續指，2000年前，東方哲學家老子也曾經說：「聖人無常心，以百姓心為心」；國會既然是我國最高「民意機構」，各黨派成員都代表一定的民意，主其事者一定要重視協商，以人民之意見為意見，才能制定出有利國家長遠發展、符合全民利益的法律。