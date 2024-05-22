國會改革表決藍白全副武裝　吳思瑤：民進黨用愛與非暴力面對

▲立法院院會，吳思瑤試圖把太陽花拿給黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨（21日）立法院會續審國會改革相關法案，民進黨團一改17日試圖佔領主席台的肉搏戰方式，改用議事程序意圖延長、杯葛法案審議，最終，立法院長韓國瑜晚間11點45分宣布散會，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，民進黨做足準備，沒有遂行暴力意圖，全副武裝的都是藍白立委，更一早企圖挑起暴力，民進黨不會進了他們的詭計，會用論述、用愛與非暴力，和平論理面對今天硬仗。

對於國會改革法案內容，吳思瑤指出，前後臨時喬出來的條文非常錯亂且粗糙，還有臨時撤案、併案轉支持民進黨團版本，今天通過大約30個條文，大概還有一半沒有完成，民進黨利用議事規則所賦予的程序，成功拖延、阻卻藍白加速通過國會擴權法案的企圖。

吳思瑤指出，原本藍白上週五就想包裹通過，民進黨展現強大論述能力及最高戰鬥力，活用各項議事規則，不只上週五，今天同樣纏鬥一整天，透過不斷要求協商，利用議事規則攻防，阻卻他們的企圖，他們想做直達車、失速列車，終究被民進黨逐步冷卻、踩剎車。

吳思瑤直言，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌聯手之下，還是會想盡辦法強行輾壓，但在議事攻防上，可以看到民進黨顯然技高一籌，黨團每個成員都對每個條文登記發言，雖然成功拖延也破壞藍白詭計，但再次表達抗議跟遺憾，韓並沒有因為上週五國會失靈獲得更多精進，依舊重蹈覆徹、議事不公、舉手表決，甚至變本加厲。

對於議事攻防過程，吳思瑤指出，可以發現周萬來跟韓國瑜幾乎無視她的遞案，包含散會動議、使用表決器方式等，他們依舊沒有達到程序正義跟議事公正，嚴厲譴責，相關法案審議中，已經創下數十年前所未有的黑箱作業，剛上路3個月的韓國瑜創下30餘年未有的議事不公，國人都看見了。