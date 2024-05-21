拿槍耍帥直播「誤按扳機」！　少年大唱rap下秒子彈轟頭亡

▲里羅在直播中自轟身亡。（圖／IG／rylohuncho_）



記者王佩翊／編譯

美國一名17歲少年在直播時意外自轟頭部身亡。當時他一邊直播一邊大唱rap，但為了耍帥，便一手拿著手機一手拿著手槍表演，怎知直播到一半，他疑似誤觸扳機，並遭對準太陽穴的槍口擊中，當場死亡。

根據《紐約郵報》報導，維吉尼亞州17歲少年里羅（Rylo Huncho）15日被發現在自家身亡，警方證實死因為「意外自轟身亡」。儘管警察並未公布該名少年的身分，但是網路上也開始流傳一段直播影片，使得里羅的死因引發熱議。

17歲的里羅是一名嘻哈歌手，他15日在Instagram直播，一手舉著手機自拍，另一隻手則揮舞著一把帶有綠色雷射瞄準器的手槍。影片中，他一邊唱著rap一邊隨著律動搖擺，隨後拿起手槍指向自己的頭部，並按下扳機，下一秒槍聲響起，鏡頭開始搖晃，而里羅也當場倒地，畫面外則傳來一陣騷動。

據悉，里羅疑似是以為自己已經扣上安全鎖，才會無意識地按下扳機，怎知卻擊發子彈，當場自轟頭部。

事故發生的隔日，里羅的母親便在募資平台GoFundMe替他成立捐款頁面，希望籌措葬禮資金。

根據親友證實，里羅是獨生子，而他的母親則是一名單親媽媽，盡其所能照顧她的兒子，怎知卻失去兒子。