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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砲轟藍白國會改革「真的爛」　蘇巧慧曝問題點：立院成太上皇？

▲立法院審查職權行使法第二十五條，民進黨團提案重複表決舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院審查職權行使法第二十五條，民進黨團提案重複表決舉手表決。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠白21日為國會改革法再度交戰，民進黨立委蘇巧慧批評，大家還在研究國民黨團、民眾黨團的「最高機密法條」，今天竟然繼續修，他們提的「真的很爛」，光看《立法院職權行使法》部分條文修正草案中第25條就充滿各種問號，第47、48條也有問題，「藍白立委真的要把國會弄成憲政五院的太上皇嗎？」

蘇巧慧說，藍白這次用改革包裝擴權，是立法院史上第一次可以處罰一般人民、企業和社團法人的侵權法案，第25條包括被質詢人答詢時不講被視為藐視國會，講了讓藍白不爽是反質詢，而所謂的受質詢的政府人員是誰？定義不明，再來， 誰可以決定罰鍰？竟然是院會決議即可，這些奇怪之處難道不需要實質審查、好好討論，並且協商嗎？

蘇巧慧再指出，第47條授權立法院調查權，從原本只有政府機關，擴及「法人、人民團體、社會上有關係人」，還有最誇張的「部隊」。另第48條授權，若社會人員不配合立法院調資料，直接可以由立法院決議處罰1萬至10萬，按次處罰到你交出資料為止。

蘇巧慧說，星期五的時候，國民黨委員一直喊，「你們到底覺得這個版本哪裡不好？這個版本真的很爛嗎？我們可以討論啊？」答案是這個法案真的很爛，竟還完全不讓立委和社會參與討論。

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