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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立院58隻手投出59票　藍委坐位置上忘情滑手機也被計入

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨黨團抗議立法院長韓國瑜「黑箱密室協商」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（21日）處理「國會改革」法案，儘管民進黨立委舉牌要求退回重審、祭出案海戰術試圖杯葛，但立法院長韓國瑜強勢主持議事，宣告延續上周舉手表決的做法，不使用表決器去處理攸關「藐視國會罪」的《立法院職權行使法》第25條修正條文。但舉手表決亂象多，上週人數兜不攏狀況又再次發生，在其中一案表決中，國民黨立委陳雪生在位置上忘情滑手機，「議事人員卻算出59票」，直到重付表決後，陳才連忙舉手。

對於民進黨團要求清點人數，韓僅回應進行連續表決，不再予以清查（人數）。上午10點05分左右，在立法院會經歷超過6次舉手表決大戰後，韓國瑜再次宣告，請各黨團黨鞭進主席休息室再次協商，隨即宣布休息。

上週議程中，藍營憂心離開主席台會被反佔領，不願採表決器記名表決方式，要求韓國瑜改用舉手投票，本週院會同樣沿用，然而，由於立委散落在議場四處，舉手表決過程亂象多，上週就發生多位藍委舉錯案、在場108人卻投出110票，今日同樣狀況不斷，在第二十八條之三的國民黨團提案表決中，明明陳雪生就在位置上滑手機，議事人員仍算出59票，直到重複表決後，陳才連忙舉手，也成為議事過程插曲。

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