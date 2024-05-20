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男掉粉碎機救不及！瞬間被吞沒「絞成血肉果汁」　肉泥橫飛當場死

▲▼胡安調入破碎機後，上半身被絞碎，當場死亡。（圖／翻攝自Facebook）

▲胡安掉入破碎機後，上半身被絞碎，當場死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

祕魯一名馬廄公司的工人日前在絞碎甘蔗時，因重心不穩意外摔入破碎機，短短3秒上半身就被機器粉碎，現場血肉橫飛，男子也當場慘死，留下妻子與8個孩子，家庭頓時陷入困境。

當地媒體El Popular報導，這起悲劇發生於拉利伯塔德（Paiján）的阿斯科佩市（Ascope）。當時，54歲的工人胡安（Juan de las Rosas Torres Chávez）正與2名同事一同在工廠裡，將甘蔗放入破碎機裡絞碎。

突然，正在搬運甘蔗的胡安一個重心不穩，竟意外掉入了破碎機內。儘管一旁的同事迅速關閉機器，但無奈胡安的上半身已被破碎機絞成碎片，導致這名男子當場死亡。

事後，胡安的妻子指控公司沒有為員工提供安全設備，才引發這場悲劇，因此以家中缺乏經濟來源為由，要求公司對此負責，「我們沒有其他收入來源，我只能偶爾在田裡打零工，每天賺取26索爾（約新台幣225元）的微薄收入，所以我希望公司能給我們的孩子一點津貼。」

報導稱，目前胡安的親屬已決定將他的遺體安葬在家中。他們與馬廄公司的負責人溝通後，對方同意支付葬禮費用，協助這個家庭度過難關。

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