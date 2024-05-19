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花壽司爬出活蛞蝓！　蘇一峰揭最慘情況「目前無有效治療方式」

▲▼網友至日本料理店點花壽司，爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲網友至北市某知名連鎖壽司店點花壽司，竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自爆料公社（官方粉專專屬））

記者周亭瑋／綜合報導

有民眾日前到北市一間知名日本連鎖壽司店用餐時，目睹活生生的蛞蝓從花壽司裡爬出，嚇得拍照PO網，北市衛生局今（19）日也前往該店稽查。對此，胸腔內科名醫蘇一峰相當震驚，表示若人吃下蝸牛、蛞蝓，裡面的寄生蟲可能會爬到腦部寄生，進而導致腦膜炎、癲癇死亡。

▲花壽司竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自臉書爆料公社（官方粉專專屬））

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▲花壽司竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自臉書爆料公社（官方粉專專屬））

蘇一峰稍早在臉書發文，驚呼「到壽司店吃花壽司，居然出現活的蛞蝓，客人還差點吞下肚！蝸牛和蛞蝓常有廣東住血線蟲，生食可能會被感染。」

▲花壽司竟爬出一隻蛞蝓。（圖／翻攝自臉書爆料公社（官方粉專專屬））

▲醫師震驚發文。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

他進一步提到，廣東住血線蟲的宿主是老鼠，當牠們大便排出幼蟲後，蝸牛和蛞蝓吃了因此感染；如果人又將蝸牛、蛞蝓吃下肚，寄生蟲就會爬到腦部寄生，產生腦膜炎、癲癇死亡，重點是目前並無有效的治療方式！

另外，北市衛生局科長林冠蓁表示，衛生局已經接獲相關訊息，今日下午就會前往該店稽查，若有缺失會要求餐廳限期改善，「若餐廳未依規定限期改善，經衛生局複查仍不合格，將依違反食安法處6萬元到2億元罰鍰；若產品責任險未符合規定，也可依法處3萬到300萬元罰鍰。」

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