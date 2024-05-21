最快9月上路！台鐵「海風號」及「山嵐號」設計曝　打造奢華輕旅行

▲台鐵海風號及山嵐號觀光列車外觀設計示意圖。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準鐵道觀光，台鐵公司將再推出「海風號」及「山嵐號」列車，以山景和海景變換主題，打造全新觀光列車，主打奢華輕旅行，宛如行動網美餐廳，列車上將提供早午餐或下午茶，台鐵預計5月底招商，最快7月決標，目標希望9月或10月上路。

台鐵公司今年將推出「海風號及山嵐號列車」，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，打造出全新的觀光列車，主打奢華輕旅行方式，帶動鐵道觀光旅遊新氣象，該案預計5月底上網公告招商，台鐵將於5月28日舉辦說明會，若招商順利，最快7月將可決標。

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台鐵公司表示，「海風號」及「山嵐號」列車將打造奢華輕旅行，每列4節車廂提供61到62個座位，車廂內設計宛如行動餐廳，車上將提供早午餐或下午茶服務，未來由得標業者提出相關計畫與行程安排、排定列車運行日期、停靠站點，吸引國內外觀光客，共同發展軌道經濟，行銷台灣之美。

台鐵指出，「海風號」及「山嵐號」列車未來行駛區間將以可看到台灣之美的路線規劃，包括中部海線、花東縱谷以及宜蘭等，行駛時間約落在3小時，行駛區間可能每半年或一年更換一次地點，全台都有機會可搭到「海風號」及「山嵐號」，目前目標希望可以在9月或10月上路載客。