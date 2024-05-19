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台鐵添生力軍！韓製電車線工作車月底上線　27輛砸道車年底交貨

▲▼台鐵公司25輛新式電力工程車由韓商新盛系統(SHIN SUNG SYSTEM CO.)承製，預計5月23日開始驗收，並陸續交付使用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司25輛新式電力工程車由韓商新盛系統承製，預計5月23日驗收並交付使用。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升電車線設備維修及施工效能，台鐵公司辦理新式電車線工作車及吊桿車購置案，替換目前部分老舊車型，其中25輛電力工程車預計5月23日開始驗收，並陸續交付各電力單位使用，27輛大、中型砸道機目前廠商正全力製造，預定今年底交車。

台鐵電車線工作車、鐵道工程維修車超過40年，故障率高且零件汰換不易，影響維修效率。台鐵公司加強載運維修技術人員及材料至現場進行高空作業（維修達5公尺以上之高架作業）能力，推動「鐵路行車安全改善計畫」、「台鐵電務智慧化提升計畫」計畫，辦理新式電車線工作車及吊桿車購置，替換部分老舊車型。

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▲▼台鐵公司25輛新式電力工程車由韓商新盛系統(SHIN SUNG SYSTEM CO.)承製，預計5月23日開始驗收，並陸續交付使用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司25輛新式電力工程車由韓商新盛系統承製，預計5月23日驗收並交付使用。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前率領副總經理賴興隆、台北電力段段長陳珈祐、臺北電力段新竹分駐所主任何智文、工務處路線科科長陳宏光等人陪同，實地察看新式電車線工作車，董事長對新車功能表示滿意，也謝謝大家接車的辛勞。

▲▼台鐵公司董事長杜微日前率領主管實地察看新式電車線工作車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微日前率領主管實地察看新式電車線工作車。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，這一批電力工程車係由韓商新盛系統（SHIN SUNG SYSTEM CO.）承製，首批17輛電車線工作車11輛吊桿車已於2021年5月完成驗收，運用情形良好；第二批25輛預計113年5月23日即可開始驗收，並陸續交付給各電力單位使用。

至於養路機械部分，台鐵公司表示，最重要的7輛大型砸道機及20輛中型砸道機採購案，已於2023年9月22日決標，並由Plasser & Theurer原廠決標，目前廠商正全力製造，預定2024年底開始交車，進展期程順利，投入後即可進一步提升路線養護品質。

▲▼台鐵公司25輛新式電力工程車由韓商新盛系統(SHIN SUNG SYSTEM CO.)承製，預計5月23日開始驗收，並陸續交付使用。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司新一批電力工程車由韓商新盛系統(SHIN SUNG SYSTEM CO.)承製。（圖／台鐵公司提供）

杜微說，未來公司將持續更新工作車輛，目前使用的車輛也會加強保養及檢查，使之發揮應有的性能，提升安全性，並確實保有充分可靠的路線養護能量，以提升服務品質。

▲▼台鐵公司董事長杜微日前率領主管實地察看新式電車線工作車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微日前率領主管實地察看新式電車線工作車。（圖／台鐵公司提供）

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