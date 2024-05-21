3名大學生「爬長城」被雷劈！　官方：1人甦醒後報警

▲大學生爬長城被雷劈。（圖／翻攝自華商報）

記者鄭思楠／綜合報導

北京有網友發文爆料稱，有大學生在箭扣長城景區遭遇雷擊。5月19日，當地文旅部門證實，此事屬實，3名學生是晚上上山，在長城上住了一宿，第二天清晨天空打雷，3人暈倒後，一人醒來意識到被雷擊，遂報警。

據《華商報》報導，網友「京西戶外活動群」發文稱，箭扣長城有人被雷電擊中了，公安、120都有到場，戶外有風險，一定要綜合考慮。

網友配圖是一對話紀錄截圖，其中有網友表示，「今箭扣（長城）有人讓雷劈了，我有個隊友家在箭扣（長城）下面村裡，他說的。」另一網友回覆道，「一大早那雷，特別響。」還有網友分享了在箭扣長城的附近看到的影片，並稱「不是小道消息，醫生說情況不妙……」。

▲消防救援人員正在用擔架將暈倒的男性抬下山。（圖／翻攝自新京報）

5月20日上午，懷柔區文旅局表示，此事屬實，據描述說，是3名學生前一天上山後，在長城上住了一宿，第二天清晨天氣狀況不佳，「天空響了一聲雷，這幾個人全暈了，過了一陣子，其中有一個人可能感覺到被雷劈了，就報警了。警方、120先我們到達現場，將傷者拉走了。」暫不清楚傷者情況如何，警方還未回饋具體情況。

轄區派出所雁棲派出所工作人員說，「我是值班人員，不清楚此事。」

據悉，北京懷柔區氣象台5月19日凌晨3時發布雷電藍色預警顯示，「當前至19日20時，懷柔區有分散性雷陣雨，局地短時雨強較大，伴有短時大風，請注意防範。」