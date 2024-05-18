轟！彰化民宅屋頂突崩塌　中年女遭活埋...露手臂求救

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮雅安路一間三合院老舊民宅，今(18日)下午突然屋頂整片崩塌，57歲謝姓女子當場被活埋壓瓦礫堆中無法動彈，僅露出一隻手臂，所幸兒子呼救，警消據報後到場將人救出輕傷送醫，議員賴清美得知後立即前往關切，社會處已將其子女2人暫時安置，協助申請災害救助金安遷費，及提供居住等必要協助。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌。（圖／賴清美議員提供）

這起意外發生在今日下午約4點多，賴清美表示，該間民宅屋頂疑似因為近日地震頻傳，木材搭建耐震度不足，突然「轟」的整片塌下，謝女逃生不及當場遭砸，鄰居也被突來的崩塌聲嚇到外出關心，謝子也不斷的呼救，消防救護人員到場後，大家合力將壓在她身上的屋瓦搬離，將人順利救出。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋僅露出一隻手臂求救。（圖／民眾提供）

經消防救護人員評估謝女意識清楚，臉部、額頭疼痛，立即給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、生命徵象監測等處置，由和美消防分隊送往彰化基督教醫院觀察，預計明天出院。

縣長王惠美得知後，第一時間指派社會處進行關懷，縣府社會處許專員及社工至災害現場及醫院進行關懷及協助，同住謝女有2名成年子女，分別為29歲及28歲，在加油站及工廠工作，2人並無受傷，縣府社工已協助2人暫時至龍華慈惠堂居住。

▲女子家人整理屋內物品，社會處前往關切。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經社會處初步了解，謝女於13年前搬遷至該處所，房型類似早期三合院住宅，皆為1樓的磚瓦搭建房，房東未收租金，謝姓一家僅需負擔水電費，縣府後續協助申請災害救助金安遷費用，並將協助尋找後續居住處所及提供必要協助，以維持生活穩定。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋僅露出一隻手臂求救。（圖／民眾提供）