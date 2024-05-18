　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

轟！彰化民宅屋頂突崩塌　中年女遭活埋...露手臂求救

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮雅安路一間三合院老舊民宅，今(18日)下午突然屋頂整片崩塌，57歲謝姓女子當場被活埋壓瓦礫堆中無法動彈，僅露出一隻手臂，所幸兒子呼救，警消據報後到場將人救出輕傷送醫，議員賴清美得知後立即前往關切，社會處已將其子女2人暫時安置，協助申請災害救助金安遷費，及提供居住等必要協助。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／彰化縣消防局提供）

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌。（圖／賴清美議員提供）

這起意外發生在今日下午約4點多，賴清美表示，該間民宅屋頂疑似因為近日地震頻傳，木材搭建耐震度不足，突然「轟」的整片塌下，謝女逃生不及當場遭砸，鄰居也被突來的崩塌聲嚇到外出關心，謝子也不斷的呼救，消防救護人員到場後，大家合力將壓在她身上的屋瓦搬離，將人順利救出。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／賴清美議員提供）▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／彰化縣消防局提供）

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋僅露出一隻手臂求救。（圖／民眾提供）

經消防救護人員評估謝女意識清楚，臉部、額頭疼痛，立即給予頸圈、長背板固定、清洗傷口、生命徵象監測等處置，由和美消防分隊送往彰化基督教醫院觀察，預計明天出院。

縣長王惠美得知後，第一時間指派社會處進行關懷，縣府社會處許專員及社工至災害現場及醫院進行關懷及協助，同住謝女有2名成年子女，分別為29歲及28歲，在加油站及工廠工作，2人並無受傷，縣府社工已協助2人暫時至龍華慈惠堂居住。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／賴清美議員提供）▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／賴清美議員提供）

▲女子家人整理屋內物品，社會處前往關切。（圖／記者唐詠絮翻攝）

經社會處初步了解，謝女於13年前搬遷至該處所，房型類似早期三合院住宅，皆為1樓的磚瓦搭建房，房東未收租金，謝姓一家僅需負擔水電費，縣府後續協助申請災害救助金安遷費用，並將協助尋找後續居住處所及提供必要協助，以維持生活穩定。

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋。（圖／賴清美議員提供）

▲彰化

▲和美鎮雅安路一間三合院民宅屋頂塌陷女子遭活埋僅露出一隻手臂求救。（圖／民眾提供）

ET快訊
變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轟！彰化民宅屋頂突崩塌　中年女遭活埋...露手臂求救

市價破4千萬！澳洲5寶媽運毒來台被捕　家鄉連署救援：她是無辜的

快訊／北市紅牌重機左轉撞機車　2車騎士傷重倒地...零件碎落滿地

「軍中已調單位」仍阻止不了憾事！19歲女憲兵遭男友悶殺狠掐亡

快訊／19歲憲兵掐死女友移送新北檢　被押出警局50秒全程低頭沉默

19歲女憲兵遭男友「枕頭悶殺再出手狠掐」亡！家屬返家哀慟引魂

獨／19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人

憲兵懷疑被綠殺女友！姊目擊「妹倒床上亡」心碎：不是他想的那樣

19歲憲兵「枕頭悶殺再出手狠掐」殺死女友！　2人背景曝光

人妻找前男友一起住！被老公懷疑搞曖昧　兩人鐵槌砸死他

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

女實測「紅酒＋煉乳」味道 品嚐後驚訝：真的很不錯！

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

柴犬睡覺聽垃圾車聲秒醒　扯嗓狂凹嗚提醒媽：快喔

轟！彰化民宅屋頂突崩塌　中年女遭活埋...露手臂求救

市價破4千萬！澳洲5寶媽運毒來台被捕　家鄉連署救援：她是無辜的

快訊／北市紅牌重機左轉撞機車　2車騎士傷重倒地...零件碎落滿地

「軍中已調單位」仍阻止不了憾事！19歲女憲兵遭男友悶殺狠掐亡

快訊／19歲憲兵掐死女友移送新北檢　被押出警局50秒全程低頭沉默

19歲女憲兵遭男友「枕頭悶殺再出手狠掐」亡！家屬返家哀慟引魂

獨／19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人

憲兵懷疑被綠殺女友！姊目擊「妹倒床上亡」心碎：不是他想的那樣

19歲憲兵「枕頭悶殺再出手狠掐」殺死女友！　2人背景曝光

人妻找前男友一起住！被老公懷疑搞曖昧　兩人鐵槌砸死他

1人2500元起住慕舍酒店！全天候免費Minibar、爽喝酒莊美酒

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

即／疑女友劈腿！新北憲兵殺女友

打死22歲男公關「牛郎界李到晛」起訴

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

憲兵情侶「已調單位」仍阻不了憾事

19歲憲兵「枕頭悶殺再出手狠掐」殺死女友！　2人背景曝光

生下男嬰不想要「放浴缸淹死」狠父母起訴

外送員殺害小黃運將　背後鎖喉到他斷氣

即／台南轎車自撞護欄！　駕駛搶救無效亡

獨／19歲憲兵殺女友！還假傳簡訊騙她家人

更多熱門

相關新聞

北市重機左轉撞機車　2騎士傷重倒地

北市重機左轉撞機車　2騎士傷重倒地

北市北投區在承德路、石牌路口，發生1起紅牌大型重型機車左轉石牌路，與對向的白牌普通重型機車發生碰撞，警消到場發現2名騎士倒地不起，緊急送往醫院搶救，現場機車零件也散落滿地，警方目前正調查肇事過程。

憲兵掐死女友　被押出警局全程沉默

憲兵掐死女友　被押出警局全程沉默

19歲女憲兵遭男友悶殺！家屬哀慟引魂

19歲女憲兵遭男友悶殺！家屬哀慟引魂

獨／19歲憲兵殺女友！還假傳簡訊騙她家人

獨／19歲憲兵殺女友！還假傳簡訊騙她家人

全國僅剩12頭！海牛文化節登場

全國僅剩12頭！海牛文化節登場

關鍵字：

彰化屋頂崩塌意外救援社會處和美影音

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面