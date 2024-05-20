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大陸 大陸焦點 特派現場

9歲女孩發明「防地震課桌椅」　3個月製作完成獲「大陸國家專利」

記者魏有德／綜合報導

重慶巴蜀小學三年級9歲女孩徐紫琪透過「汶川地震遺址」而來的靈感，發明一套「防地震桌椅」，拔掉插銷後。可秒變一張床並有捲簾保護。徐紫琪耗時3個月，用3D列印的方式製出成品，讓外界驚豔，同時，這款防地震桌椅也獲得大陸國家知識產權局頒發的專利證書，得到「國家級」的認可。

▲重慶9歲女孩發明「防地震桌椅」獲大陸國家專利認證。（圖／翻攝上游新聞）

▲重慶9歲女孩發明「防地震桌椅」獲大陸國家專利認證。（圖／翻攝上游新聞，下同）

《上游新聞》報導，徐紫琪介紹起它的功能和細節，「椅子下方有個彈簧，彈簧連接著一個插銷。當危險來臨時，我們用手拔掉插銷，在彈簧的帶動作用下，椅子可在瞬間實現平放，變成一張『床』放在桌子下方。」

徐紫琪強調，桌子下方四周還設置了捲簾機關，躺在『床』上，拉下捲簾，就可以形成圍合的保護空間，能有效抵御落石和灰塵，幫助被困在廢墟中的人贏得更多等待救援的時間，「防地震桌椅在遇到地震時，可以提供更好的保護，減少人員受傷的可能性。」

▲重慶9歲女孩發明「防地震桌椅」獲大陸國家專利認證。（圖／翻攝上游新聞）

此外，她設計的這套還可以用來午休，「學生們可以將椅子放平放置在桌子下方平躺休息，覺得光線太亮，還可以拉下桌子下方捲簾抵擋光線，提高大家的睡眠質量（睡眠品質）。」

徐紫琪在2023年時前往汶川地震映秀小學地震遺址，「一所小學在十幾秒的時間內整體下沉，小朋友連逃生的機會都沒有，非常難過。那時心裡就在想，如果在教室裡就能避震，這些小朋友也許就會倖存下來……。」

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