立委再爆高鐵工安意外！還沒斷電就進場施工　1人手腳灼傷

▲立委王鴻薇再爆料高鐵又發生工安意外。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵繼烏日基地4月9日發生工安意外、6名工人險被電擊後，立委王鴻薇今(16日)再爆料，指高鐵又發生工安意外，5月11日新竹到苗栗變電站夜間養護發生斷電程序未完成就進場施工，導致1名工人手腳遭灼傷送醫，質疑高鐵檢討完才11天又發生意外。交通部表示，將請高鐵內部檢討工安和SOP。

立委王鴻薇今(16日)在立法院交通委員會質詢時爆料，高鐵除4月9日發生工安意外後又出事了，再發生工安意外，這次沒有按照SOP，且有人員受傷，高鐵5月11日夜間在新竹到苗栗變電站進行夜間養護時，施工前應斷電，但斷電程序還沒完成前，施工包商就直接施工，導致人員被電擊，手腳出灼傷送醫，所幸不需要住院。

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王鴻薇質疑，高鐵前一次工安意外發生在4月9日，交通部鐵道局和她接獲爆料後，高鐵4月30日由董事長召開會議檢討，對外說沒有問題，都有按照SOP，結果5月11日又出現工安意外，時間這麼接近，兩次都隱匿不報，高鐵要行駛安全，施工也要保證基層施工人員安全，如果有知情不報情況，該懲處就要懲處。

▲高鐵5月11日發生工安意外，工人觸電受傷，現場地面有燒灼痕跡，軌道板接地線部分有閃烙痕跡。（圖／立委王鴻薇提供）

交通部鐵道局長楊正君表示，5月11日該起事件沒有接獲通報，鐵道局將會對高鐵公司澈底了解和查處，此外，4月9日事件已啟動到高鐵公司的安全檢查，相關缺失和作業程序應該要檢討，已要求相關程序和控管機制改善。

交通部政務次長陳彥伯則表示，會請鐵道局對台高公司內部工安問題進行檢討。

對此，台灣高鐵公司表示，負責執行隧道排水溝清洗之承商人員，未依SOP作業造成感電意外，所幸穿戴防護具，送醫無礙無須住院，所以未通報勞檢單位和鐵道局，並無隱匿，高鐵公司已取消違規人員安全認證資格外，也將整體評估承攬商作業程序找出危害風險，加強督導查核，降低工安意外。