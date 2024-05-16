　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立委再爆高鐵工安意外！還沒斷電就進場施工　1人手腳灼傷

▲▼立委王鴻薇再爆料高鐵又發生工安意外。（圖／記者李姿慧攝）

▲立委王鴻薇再爆料高鐵又發生工安意外。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵繼烏日基地4月9日發生工安意外、6名工人險被電擊後，立委王鴻薇今(16日)再爆料，指高鐵又發生工安意外，5月11日新竹到苗栗變電站夜間養護發生斷電程序未完成就進場施工，導致1名工人手腳遭灼傷送醫，質疑高鐵檢討完才11天又發生意外。交通部表示，將請高鐵內部檢討工安和SOP。

立委王鴻薇今(16日)在立法院交通委員會質詢時爆料，高鐵除4月9日發生工安意外後又出事了，再發生工安意外，這次沒有按照SOP，且有人員受傷，高鐵5月11日夜間在新竹到苗栗變電站進行夜間養護時，施工前應斷電，但斷電程序還沒完成前，施工包商就直接施工，導致人員被電擊，手腳出灼傷送醫，所幸不需要住院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王鴻薇質疑，高鐵前一次工安意外發生在4月9日，交通部鐵道局和她接獲爆料後，高鐵4月30日由董事長召開會議檢討，對外說沒有問題，都有按照SOP，結果5月11日又出現工安意外，時間這麼接近，兩次都隱匿不報，高鐵要行駛安全，施工也要保證基層施工人員安全，如果有知情不報情況，該懲處就要懲處。

▲▼高鐵5月11日發生工安意外，施工工人觸電受傷。（圖／立委王鴻薇提供）

▲高鐵5月11日發生工安意外，工人觸電受傷，現場地面有燒灼痕跡，軌道板接地線部分有閃烙痕跡。（圖／立委王鴻薇提供）

▲▼高鐵5月11日發生工安意外，施工工人觸電受傷。（圖／立委王鴻薇提供）

交通部鐵道局長楊正君表示，5月11日該起事件沒有接獲通報，鐵道局將會對高鐵公司澈底了解和查處，此外，4月9日事件已啟動到高鐵公司的安全檢查，相關缺失和作業程序應該要檢討，已要求相關程序和控管機制改善。

交通部政務次長陳彥伯則表示，會請鐵道局對台高公司內部工安問題進行檢討。

對此，台灣高鐵公司表示，負責執行隧道排水溝清洗之承商人員，未依SOP作業造成感電意外，所幸穿戴防護具，送醫無礙無須住院，所以未通報勞檢單位和鐵道局，並無隱匿，高鐵公司已取消違規人員安全認證資格外，也將整體評估承攬商作業程序找出危害風險，加強督導查核，降低工安意外。

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

財富之門打開了！「3星座」今起發大財　2類人成職場戰將

起標價4元！法拍「270個保險套」　網傻：被執行人山窮水盡了嗎

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

世界最長海底高鐵隧道潛盾作業啟動 舟山群島將可「坐火車」抵達

世界最長、直徑最大的海底高鐵隧道潛盾施工作業今（16）日在「定海號」及「甬舟號」兩部超大直徑盾構機刀盤同時轉動下正式啟動。這條甬舟鐵路金塘海底隧道將連接寧波及舟山兩市，全長約16.18公里，是全球目前長度最長、直徑最大、地質最複雜、施工難度最大的海底高鐵隧道，建成後將改寫舟山群島「不通火車」的歷史。

4月地震增26倍！不穩定高風險邊坡將增加　公路局盤點：7月公布

4月地震增26倍！不穩定高風險邊坡將增加　公路局盤點：7月公布

高雄路面突破裂！騎士經過慘摔送醫

高雄路面突破裂！騎士經過慘摔送醫

男子上網學「吊脖鍛鍊」慘被健身器材奪命

男子上網學「吊脖鍛鍊」慘被健身器材奪命

教授「搭錯2次高鐵」超崩潰！車次編碼曝停靠站

教授「搭錯2次高鐵」超崩潰！車次編碼曝停靠站

關鍵字：

高鐵工安意外交通部立委王鴻薇鐵道局觸電斷電

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面