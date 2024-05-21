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社會 社會焦點 保障人權

惡煞討債朝車開槍「替代役車內肩膀受傷」　竟負傷到警局上班

記者林東良／台南報導

台南市關廟區南雄路1段5月15日凌晨2時許發生槍響，一輛停在路旁的車子，突遭3輛自小客車包夾並遭持槍射擊4發，造成車內4名男子中有人受傷，而且受傷的居然還是轄區歸仁分局的替代役。據了解，22歲的余姓替代役右側肩膀輕傷（並非槍傷）後，還帶傷上班，歸仁分局事後逮捕施嫌等6人，並霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆。全案疑點重重，余姓替代役男是否捲入債務糾紛，以及欠債原因，有待檢警進一步調查釐清。

▲台南市歸仁分局破獲討債槍擊案，緝獲施嫌6人，起獲霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局破獲討債槍擊案，緝獲施嫌6人，起獲霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市歸仁分局破獲討債槍擊案，緝獲施嫌6人，起獲霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁分局指出，案經警方擴大調閱各路口監視器影像，立即鎖定涉案車輛，警方先於5月16日凌晨在台南市安平區攔查其中之涉案車輛，並逮捕車上涉案之26歲蔡姓及38歲林姓男子2人；另涉案之36歲施姓犯嫌等4人自知難逃警方追緝，遂於5月16日下午2時30分許持涉案之霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆，主動到歸仁分局到案說明。

警方表示，施姓犯嫌等6人疑似債務糾紛，攜帶槍械欲找債主索討債款時，誤認停在路旁之車輛是債主所有，即開槍洩憤引發槍擊。

▲台南市歸仁分局破獲討債槍擊案，緝獲施嫌6人，起獲霰彈槍1枝、改造手槍2枝及子彈3顆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

但離奇的是，遭槍擊的22歲余姓男子，5月6日才剛到歸仁分局服替代役，他14日下午5時勤務結束後，15日凌晨遭槍擊，但他15日上班時並未主動告知分局遭槍擊，同時段服勤之員警發現余男精神恍惚且似有受傷，經深入詢問後始坦承上情，現該役男已由歸仁分局依「替代役男獎懲辦法」循序陳報處理。

但全案疑點重重，余受傷後為何未主動呈報？為何會半夜與其他人待在車上？是否捲入債務糾紛？為何會欠債？都有待檢警進一步調查釐清。

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