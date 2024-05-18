墨西哥市長候選人遭槍擊身亡！　「28歲政二代」街頭造勢遇害

▲ 馬薩在競選造勢活動上遇害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥6月大選前暴力猖獗，西南部恰帕斯州（Chiapas）16日一場造勢活動爆發槍擊，市長候選人等共6人遇害身亡，槍手至今仍未落網。

綜合CNN及《衛報》等外媒，恰帕斯州拉孔科迪亞市（La Concordia）市長候選人馬薩（Lucero López Maza）16日在競選造勢活動上遭槍手射殺，另有5人死亡及2人受傷，死者包括一名未成年少女，槍手身分及下落仍在調查。

墨西哥6月2日將舉行史上最大規模選舉，全國各地政治暴力事件激增。據私人諮詢公司Integralia數據，自去年9月選舉開跑以來，墨西哥平均每天至少有2人遭受某種形式的政治暴力。

國家檢察官聲明指出，這起槍擊是因武裝平民間的衝突引起。年僅28歲的馬薩據報是當地政治領袖女兒，在父親的影響力下長大，累積聲量的同時也爭議纏身。目前尚不清楚她是否是槍手目標，因為當地槍擊事件已經太過頻繁。

與瓜地馬拉接壤的恰帕斯州暴力事件持續增加，因販毒集團爭相搶奪利潤豐厚的移民及毒品走私路線控制權。孔科迪亞市附近的奇科穆塞洛市（Chicomuselo）本周稍早也發生大規模槍擊，造成11人死亡。

恰帕斯州暴力肆虐令總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）難堪，但17日到訪邊境時一如往常將問題淡化，聲稱許多危言聳聽的報導是為抹黑其政府。