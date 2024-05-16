斯洛伐克總理遭轟5槍「恢復穩定」！　但傷勢仍嚴重

▲斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇槍擊，傷勢嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭到暗殺，槍手偽裝成支持者，從人群中近距離對他連開5槍，費科中彈倒地後被用直升機緊急送醫。外媒16日最新消息稱，費科目前情況已經穩定下來，但傷勢嚴重。

根據美聯社16日報導，醫院方面表示，59歲的費科身中多槍，目前仍在醫院接受治療，他的狀況穩定但嚴重。

副總理兼國防部長卡利尼亞克（Robert Kalinak）在班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）的醫院外受訪時表示，醫生們正在全力以赴為他治療，儘管夜間已設法穩定住他的情況，不幸的是，由於傷勢「很複雜」，情況仍然非常嚴重。

斯洛伐克官方表示，費科15日在一處文化中心與支持者會面時，遭人連開5槍襲擊，目前已有一名嫌疑犯被拘留。內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）15日表示，初步調查發現，這次暗殺企圖的背後有「明顯的政治動機」。

費科長期以來在斯洛伐克，乃至國際間都是一個具有爭議的政治人物。2023年9月他以親俄反美的立場贏得大選後重掌政權，使得歐盟成員國更加擔憂，他會帶領斯洛伐克走向西方主流社會的對立面。