斯洛伐克總理中彈搶救後能說話了！　71歲「孤狼式」槍手遭控告

▲斯洛伐克當選總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）是總理費科的長期盟友，他透露費科如今已經能夠說話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭遇槍擊，槍手偽裝成支持者，從人群中朝他近距離射擊，費科身中5槍，傷勢嚴重。費科的長期盟友到醫院探視他後表示，費科16日下午精神狀態清醒，已經能夠開口說話。警方目前已經對涉犯這起孤狼式襲擊的71歲男嫌提出指控。

根據CNN報導，費科的長期盟友、斯洛伐克當選總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）到醫院探視費科後表示，費科16日下午意識清醒，已經能開口說話，但是只能說幾句話，「他真的、真的很疲倦…情況非常危急。」

▲斯洛伐克總理費科是爭議性的政治人物。（圖／路透）

CNN指出，59歲的民粹主義領導人費科2023年重掌政權，爭議性的政策變動引發了最近幾周的抗議行動。他15日在首都東北方約150公里的漢德洛瓦（Handlová）出席政治活動時遇刺。內政部長埃斯托克（Matus Sutaj Estok）表示，警方調查認為，暗殺背後是出於政治動機。

▲槍手被當場壓制逮捕，警方16日已經對他提出指控。（圖／路透）

檢察官辦公室發言人德羅伯瓦（Zuzana Drobová）向CNN證實被指控暗殺的男嫌是來自斯洛伐克西南部市鎮萊維采（Levice）的71歲男子辛圖拉（Juraj Cintula）。當地媒體指出，他是一名作家兼詩人。埃斯托克說，男嫌不屬於任何極端組織，是「孤狼式」犯案，過去曾參加反政府抗議活動。

埃斯托克還透露，辛圖拉對執法人員表示，他之所以採取暗殺行動是因為對政府與其改革有所不滿，也不認同4月總統大選由費科盟友佩拉格利尼當選的結果，因此在選後加速策畫行動。