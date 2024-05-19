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斯洛伐克總理遇刺4天「已無生命危險」！副總理：情況仍嚴峻

記者閔文昱／綜合報導 

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭遇槍擊，槍手偽裝成支持者，從人群中朝他近距離射擊，費科身中4槍，傷勢嚴重。副總理卡利尼亞克（Robert Kalinak）19日表示，雖然費科的生命目前並無立即危險，但他的狀況依然相當嚴峻。

根據路透社的報導，費科目前正在斯洛伐克中部城鎮班斯卡比斯特里察（Banska Bystrica）的一家醫院接受治療。副總理卡利尼亞克於醫院外的記者會上表示，目前全體稍微鬆了一口氣，雖然費科的狀況仍然嚴峻，但最讓人擔憂的部分已經過去，因此目前並無將他轉至首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）的醫院的打算。

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯洛伐克總理費科。（圖／達志影像／美聯社）

根據法新社的報導，卡利尼亞克進一步指出，費科受了四處槍傷，其中兩處為輕傷，一處為中度槍傷，一處為嚴重槍傷，所幸目前已可以確認費科的狀況已經穩定，且他的預後良好。他也強調，雖然費佐已經脫離立即性的生命危險，但他仍需要在加護病房接受治療。

回顧整起案件，59歲的費科15日在距離首都布拉迪斯拉發（Bratislava）東北部約180公里的小鎮漢德洛瓦（Handlova）參加政府會議後，在文化中心會場外向民眾致意。突然，一名偽裝成支持者的槍手從人群中近距離朝費科連開了5槍，導致總理中彈倒地，被直升機緊急送醫。

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲費科遇刺後被直升機緊急送醫。（圖／達志影像／美聯社）

案發後費科先是接受逾3小時的手術，17日再次接受了第2次手術。院方表示，第2次手術的目的是為了移除菲科體內壞死的組織，而菲科也在術後接受了CT掃描，並被轉至加護病房觀察，目前意識清醒。

檢察官辦公室發言人德羅伯瓦（Zuzana Drobová）向CNN證實被指控暗殺的男嫌是來自斯洛伐克西南部市鎮萊維采（Levice）的71歲男子辛圖拉（Juraj Cintula）。當地媒體指出，他是一名作家兼詩人。埃斯托克說，男嫌不屬於任何極端組織，是「孤狼式」犯案，過去曾參加反政府抗議活動。

▲▼斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遇刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲槍手當場被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

埃斯托克還透露，辛圖拉對執法人員表示，他之所以採取暗殺行動是因為對政府與其改革有所不滿，也不認同4月總統大選由費科盟友佩拉格利尼當選的結果，因此在選後加速策畫行動。

 

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