ICC連發4張逮捕令！法撇盟國支持抓人　納坦雅胡轟：反猶太主義攻擊

▲以色列總理納坦雅胡抨擊ICC對他發出逮捕令的決定。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）20日宣布以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，對以色列總理納坦雅胡、防長葛朗特，以及哈瑪斯3名領袖發布逮捕令。事後，納坦雅胡強烈批評ICC的決定荒謬又可恥，是對以色列的新的反猶太主義攻擊，但法國卻脫離了其他西方盟國的立場，對ICC的決定表示支持。

綜合CNN與路透社報導，納坦雅胡發布聲明指出，ICC對他與葛朗特發出逮捕令是荒謬、可恥的行為，而他作為以色列總理，堅持拒絕檢察官將民主的以色列與哈瑪斯的暴行相提並論，「哈瑪斯放火、屠殺、斬首、性侵，還綁架了我們的兄弟姐妹，而以色列國防軍正在做的，是一場正義的戰爭。將哈瑪斯與以色列國防軍相提並論，完全是對現實的扭曲。」

納坦雅胡進一步表示，ICC的舉動是一種新的反猶太主義，但以色列不會因為任何國際壓力，停止對抗試圖摧毀以色列的人。與此同時，同樣被ICC發布逮捕令的哈瑪斯高層也發布聲明，譴責ICC的決定違反了聯合國公約和決議，要求撤消針對哈瑪斯領導人的逮捕令，又指相關決定將受害者與劊子手劃上等號，鼓勵以色列繼續在加沙進行「滅絕戰爭」。

ICC宣布對納坦雅胡和哈瑪斯領導人發布逮捕令後，不少西方國家都聲援以色列，認為ICC的決定令人難以接受。然而，法國卻脫離其西方盟國的立場，對ICC的決定表示支持。法國外交部在聲明中指出，將由法院的預審分庭審查檢察官提出的證據，決定是否簽發逮捕令，還強調法國支持ICC的獨立性，支持打擊有罪不罰現象。

法國的聲明標誌著其與包括美國在內的西方盟國出現重大分歧。此前，美國總統拜登將ICC的決定描述為「令人髮指」的行為，而法國則呼籲嚴格遵守國際人道主義法，特別是針對加薩平民傷亡和缺乏人道主義援助的情況表示關切。法國是少數幾個願意對以色列採取更強硬立場的西方國家之一，包括批評美國在聯合國安理會否決停火決議的決定，並呼籲立即停火。