直擊／拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警「降鐵門」嚴陣以待

▲國民黨立委拂曉出擊，上午5點已在議場前集合完畢。（圖／記者陳煥丞攝，下圖同）

記者呂晏慈、袁茵、鄭佩玟／台北報導

針對社會高度矚目的「國會改革」修法，立法院會今（21日）將二度上演表決大戰，同時，攸關兆元預算的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」也已排入討論事項議程。國民黨立委清晨拂曉出擊，上午5點就集合完畢，民眾黨立委黃國昌則於5點36分左右現身，山雨欲來。

立法院上周五處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，將於今日繼續審查，但立法院外已有民團預告將陳抗，藍綠白3方高度戒備；國民黨團總召傅崐萁20日晚間稱「可以一起到立院等我們了」，預告將回立院夜宿，果不其然，國民黨立委羅智強凌晨1點就到議場前紮營，其餘5名藍委已於4點左右到場。

面對「場外」已有立場不同的民團預告將前往立法院外陳抗，台灣變裝皇后Nymphia Wind「妮妃雅」也預告將現身，聲援守護台灣民主，立法院駐衛警不敢大意，不僅大門口「降鐵門」，各個出入口也部署警力，嚴陣以待。

上周遭民進黨立委鍾佳濱擒抱撲倒受傷的國民黨立委陳菁徽身著全套裝備現身，並準備棒球捕手護具。至於是否會使用到，她說，「如果今天會飛起來的話，因為上禮拜有飛起來」。國民黨立委謝龍介受訪說，他祝福昨天甫就任的總統賴清德，但治國宜小心行船，不宜乘風破浪，慢慢來能夠做成一番事業，心急吃不了熱豆腐。

現場出現一幕有趣的「漏網鏡頭」，為了迎接今日表決大戰，國民黨新科立委游顥、牛煦庭一大早就在議場側門處做暖身操「暖身」，不敢大意。

▼擁有體格優勢的國民黨立委牛煦庭、游顥做體操暖身。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▼民眾黨立委黃國昌於5點多現身議場前。（圖／記者陳煥丞攝）

▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路，立院警嚴陣以待。（圖／記者呂晏慈攝）



▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路。（圖／記者屠惠剛攝）