　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警「降鐵門」嚴陣以待

▲▼國民黨立委拂曉出擊，上午5點已在議場前集合完畢。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委拂曉出擊，上午5點已在議場前集合完畢。（圖／記者陳煥丞攝，下圖同）

記者呂晏慈、袁茵、鄭佩玟／台北報導

針對社會高度矚目的「國會改革」修法，立法院會今（21日）將二度上演表決大戰，同時，攸關兆元預算的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」也已排入討論事項議程。國民黨立委清晨拂曉出擊，上午5點就集合完畢，民眾黨立委黃國昌則於5點36分左右現身，山雨欲來。

立法院上周五處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，將於今日繼續審查，但立法院外已有民團預告將陳抗，藍綠白3方高度戒備；國民黨團總召傅崐萁20日晚間稱「可以一起到立院等我們了」，預告將回立院夜宿，果不其然，國民黨立委羅智強凌晨1點就到議場前紮營，其餘5名藍委已於4點左右到場。

面對「場外」已有立場不同的民團預告將前往立法院外陳抗，台灣變裝皇后Nymphia Wind「妮妃雅」也預告將現身，聲援守護台灣民主，立法院駐衛警不敢大意，不僅大門口「降鐵門」，各個出入口也部署警力，嚴陣以待。

上周遭民進黨立委鍾佳濱擒抱撲倒受傷的國民黨立委陳菁徽身著全套裝備現身，並準備棒球捕手護具。至於是否會使用到，她說，「如果今天會飛起來的話，因為上禮拜有飛起來」。國民黨立委謝龍介受訪說，他祝福昨天甫就任的總統賴清德，但治國宜小心行船，不宜乘風破浪，慢慢來能夠做成一番事業，心急吃不了熱豆腐。

現場出現一幕有趣的「漏網鏡頭」，為了迎接今日表決大戰，國民黨新科立委游顥、牛煦庭一大早就在議場側門處做暖身操「暖身」，不敢大意。

▲▼國民黨立委拂曉出擊，上午5點已在議場前集合完畢。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼國民黨立委拂曉出擊，上午5點已在議場前集合完畢。（圖／記者陳煥丞攝）

▼擁有體格優勢的國民黨立委牛煦庭、游顥做體操暖身。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

▲國民黨立委牛煦庭、游顥做體操暖身。（圖／記者呂晏慈攝）

▲國民黨立委牛煦庭、游顥做體操暖身。（圖／記者呂晏慈攝）

▼民眾黨立委黃國昌於5點多現身議場前。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼民眾黨立委黃國昌。（圖／記者陳煥丞攝）

▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路，立院警嚴陣以待。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路，立院警嚴陣以待。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路，立院警嚴陣以待。（圖／記者呂晏慈攝）

▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院表決大戰前夕，青島中山南封路。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了
「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望
快訊／YouBike全台大當機　官方證實了
《星光幫》男歌手認愛「大馬小白安」　曬翹腳情侶照
520護駕行情！八大行庫買超台股30億　大撿「這3檔」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

直擊／拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警「降鐵門」嚴陣以待

備戰521！6藍委抵立院議場前排隊　羅智強凌晨1點紮營夜宿

賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

學者陳明祺：對岸無法接住賴清德善意　再次錯失歷史良機

盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷　台中宗教團體募集善款近2000萬

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

國台辦指賴清德「台獨工作者」　陸委會：應尊重台灣人民的選擇

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

卓榮泰簽上任首份公文　投74億加強食品安全建設

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

夏筠婷AI不雅片外流..強硬提告酸民　發聲「幾秒的暴力言論就能讓人輕生」

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

伊朗總統直升機失事　軍方獲訊號趕赴搜救

伊朗總統墜機罹難！　座機嚴重燒毀無人生還

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

直擊／拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警「降鐵門」嚴陣以待

備戰521！6藍委抵立院議場前排隊　羅智強凌晨1點紮營夜宿

賴清德正式就職　侯友宜籲尊重新民意：期待溝通代替衝突

「一生督你一人」2句總結賴清德就職演說！謝龍介嘆：令人失望

學者陳明祺：對岸無法接住賴清德善意　再次錯失歷史良機

盧秀燕號召百團旅遊傳愛花蓮不間斷　台中宗教團體募集善款近2000萬

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

國台辦指賴清德「台獨工作者」　陸委會：應尊重台灣人民的選擇

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

卓榮泰簽上任首份公文　投74億加強食品安全建設

那指創等「輝達財報」開獎創新高！道瓊反跌　台積電ADR漲1.23％

星巴克5／22起「連續18天」買一送一　點連結1分鐘現賺一杯

長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

為乾妹妹討說法　衝動男持滅火器砸死前男友

小心「電玩成癮」上身！　專家曝5大常見徵兆

直擊／拂曉出擊！藍委5點整軍備戰　立法院警「降鐵門」嚴陣以待

女警兼職半套店！「上圍傲人」成紅牌　同事消費被查獲

4縣市豪大雨　「全台下4天」今明最多

納坦雅胡被發布逮捕令　拜登抨擊無法接受

烏俄戰爭凸顯尊重各國主權的重要　「和平」是長久之計

3個月大嬰突嗆奶！媽用哈姆立克法救命

政治熱門新聞

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

謝龍介2句總結賴清德就職演說：令人失望

蔡英文卸任禮遇每月領8.6萬元　8年自砍1500萬捐公益

陳思宇520登記結婚曬婚紗照

快訊／賴清德520就職日「0共機」侵擾　8共艦在台海周邊活動

賴清德正式就職　侯友宜：期待溝通代替衝突

台學者：對岸再次錯失歷史良機

日國會議員出席520　中國大使惱羞「恐嚇日本公民」

國台辦批賴清德　陸委會：應尊重台灣人選擇

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

趙少康嗆賴清德520「引戰」！　兩岸將走向烽火連天

快訊／行政院核定！　北市警察局長張榮興出任警政署長

為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

備戰521！6藍委抵立院議場前排隊

更多熱門

相關新聞

備戰521！6藍委抵立院議場前排隊

備戰521！6藍委抵立院議場前排隊

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日繼續審查，但外面已有民團表達將抗議，藍綠白3方高度戒備；國民黨團總召傅崐萁20日晚間稱「可以一起到立院等我們了」，預告將回立院夜宿，果不其然，國民黨立委羅智強凌晨1點就到議場前紮營，其餘5名藍委則於4點左右到場。

備戰521！民眾黨喊話支持者別去立院集會

備戰521！民眾黨喊話支持者別去立院集會

被柯建銘搭話　蔣重申支持國會改革

被柯建銘搭話　蔣重申支持國會改革

明續審藍白國會改革　柯建銘喊綠「少數服從多數」：只是謙卑要求討論

明續審藍白國會改革　柯建銘喊綠「少數服從多數」：只是謙卑要求討論

為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

為國會改革法案再夜宿立院？　傅崐萁笑：你們可以去等我們了

關鍵字：

國會改革兆元預算立法院陳菁徽山雨欲來

讀者迴響

熱門新聞

即／23歲女墜樓慘死　眾多學童目擊嚇壞

私密處好癢「一驗是糖尿病」！6大徵兆她示警了

王品頂級鍋物「旬嚐」5/27熄燈

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

「老公交纏繼妹」不倫激戰　人妻當場爆吐

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

馬英九卸任禮遇終止　未來改由8名員警輪班保護

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

日樂團25歲主唱猝逝！　身體不適取消演出「隔天人就離開」

獨／年代旅遊林大鈞又開新旅行社了

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

上學前從住家墜樓！竹北14歲國中生急救亡

財神偏愛！農曆四月4生肖迎豐收

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

麥當勞最新6大優惠券本周限定吃

更多

最夯影音

更多

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

台鋼魔鷹遭驅逐出場　暴怒跨欄找主審理論

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

總統夫人吳玫如首亮相　黑洋裝配粉色亮麗外套

女子自剪瀏海超悲劇　頭髮不見只剩「空氣」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面