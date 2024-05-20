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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院明再戰！被「前同事」柯建銘搭話　蔣萬安神情凝重：支持國會改革

▲▼ 520總統就職典禮,左起柯建銘、蔡其昌、蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

▲520總統就職典禮，左起柯建銘、蔡其昌、蔣萬安。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴今（20日）就任，國民黨籍台北市長蔣萬安坐在觀禮台上，被捕捉到與立院民進黨團總召柯建銘談話，且柯建銘還伸手抓住蔣的右手，而蔣則一度神情凝重。據了解，柯建銘因曾與蔣萬安在立院共事過，所以主動與蔣討論21日國會改革相關議題，但蔣也表示自己支持國會改革的態度。

就在立法院於17日發生藍綠白三方激烈衝突後，立院21日將續審國會改革相關修法，外界擔心恐會再有激烈衝突，且已有民團表態要在立院外集結抗議，引發藍綠白3方高度關注。

賴清德20日上午就職典禮時，媒體捕捉到柯建銘主動與蔣萬安攀談的畫面，儘管中間隔著綠委蔡其昌，柯建銘仍將手伸過去緊抓蔣萬安的右手，而蔣則一度神情凝重，隨後才露出微笑。

據了解，因為蔣萬安擁有2屆立委經驗，與柯建銘在立法院是舊識，所以柯建銘主動向蔣萬安談及國會改革議題，但蔣萬安也明確表達自己支持國會改革的態度；較為輕鬆的是，柯建銘開玩笑說「你也有魚尾紋欸」，蔣萬安也就跟著笑了出來。

過去蔣萬安在公開場合時，也明確對外表示國會改革的立場。例如他18日結束訪日行程，抵達松山機場時，被問到怎麼看待國會衝突？蔣萬安當時回應，國會改革相關內容，不管是總統到國會進行國事報告，或者是國會的調查權等，「這樣的方向我們都支持」。

▲▼ 520總統就職典禮,左起柯建銘、蔡其昌、蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

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