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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰521！民眾黨喊話支持者「別去立院集會」　憂側翼反串鬧事

▲▼立院外民眾聚集。（圖／記者徐文彬攝）

▲立院5月17日審國會改革相關法案，立院外有民眾聚集抗議藍白。（資料圖／記者徐文彬攝）

記者袁茵／台北報導

立法院17日處理藍白國會改革相關法案，朝野歷經15小時表決大戰，場外引來數百名學生、民眾集結表達不滿，民進黨團總召柯建銘18日卻說，這些人都是民眾黨團總召黃國昌號召而來。面對立院21日將繼續審查，同批民團已表態要集結抗議，民眾黨20日晚間對外公告，請支持者21日別去側翼集會現場，並擔憂會有側翼反串鬧事。

立法院預計21日院會繼續處理國會改革相關修法草案，由於17日藍綠白立委肢體衝突不斷，更有學生、民眾在場外集結抗議藍白、相挺民進黨，結果隔天柯建銘卻稱「人都是黃國昌號召來的」，引發藍綠白3方高度關注。

不僅如此，同批學生、民眾也預告21日早上9時排班「捍衛民主」，晚上6時30分到立院集結，使民眾黨台北市黨部20日晚間緊急公告，要所有民眾黨支持者21日別去側翼集會現場，「以『通過國會改革法案』為第一優先，不能讓周圍的混亂，導致法案無法通過，這樣綠營就得逞了。」並擔心會有人反串是民眾黨支持者到現場鬧事。

▼民眾黨台北市黨部喊話支持者別去521側翼集會。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

▲▼民眾黨台北市黨部喊話支持者別去521側翼集會。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨台北市黨部）

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