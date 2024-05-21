備戰521！6藍委抵立院議場前排隊　羅智強凌晨1點紮營夜宿

▲立院521續審國會改革相關法案，國民黨6位委員凌晨4點已在立法院議場前排隊。（圖／記者陳煥丞攝）

記者袁茵／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日繼續審查，但外面已有民團表達將抗議，藍綠白3方高度戒備；國民黨團總召傅崐萁20日晚間稱「可以一起到立院等我們了」，預告將回立院夜宿，果不其然，國民黨立委羅智強凌晨1點就到議場前紮營，其餘5名藍委則於4點左右到場。

國民黨團20日晚間於福華飯店餐敘，傅崐萁表示，總統賴清德20日就職，雖然就職演講當中沒有過多新意，但是還是希望國家能夠安定，國會可以正常運作，賴提到國會就是要少數服從多數，才不會有衝突，期待21日立法院運作可以一切順利，國會改革一直是民進黨的基本主張，不希望此時此刻賴清德或是民進黨再背信棄義，對全國國人的承諾再次落空。

媒體追問，面對21日要續審國會改革相關法案，20日晚上國民黨是否會夜宿議場前？傅崐萁說，他們一切以民意為依歸，人民都希望所有國家的運作必須要正常公開，要廉潔透明，更希望陽光能夠照進國會，希望民進黨能夠跟國民黨攜手，一起讓國家更加的陽光、更加的透明，「你們可以一起到立法院等我們了，我的magic word已經告訴你們了」。

而傅崐萁此番話也是預告，國民黨團立委們餐敘後，將再回到立法院夜宿。而果不其然，羅智強凌晨1時就到立法院議場前紮營，其餘5名立委游顥、邱鎮軍、陳玉珍、廖先翔、林沛祥則紛紛於凌晨4時左右到達並接班，讓羅智強短暫回帳篷內休息。