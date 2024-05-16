婦過馬路遭輾受困！護理師「趴車底打點滴」搶命　2張照感動萬人

▲婦人違規闖馬路遭水泥車擦撞，當場被捲入車輪，一旁的醫護趴地打點滴搶救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣竹山鎮秀傳醫院前13日上午發生一起嚴重車禍，一輛水泥車在綠燈剛起步時，疑因視線死角，不慎撞上一名違規穿越馬路的謝姓婦人導致謝婦當場被捲入左前輪下方受困。秀傳醫院急診室醫護得知情況後立即到場，趴在地上為婦人打點滴，畫面也被ICU醫師陳志金轉發，並透露護理師在車底打點滴原因，吸引上萬人按讚。

警消表示，13日上午10時許接獲報案指稱秀傳醫院前發生車禍事故，消防人員到場後發現一名59歲謝姓婦人左臂、左腿被夾在水泥車左前輪下方無法脫困，幸傷者意識清醒，左臂及左腿撕裂傷及骨折，現場由秀傳醫院急診室醫護先給予靜脈輸液確保傷患生命體徵。

根據現場畫面，只見當時謝婦還未脫困，不過身旁已有2名秀傳醫院急診室的護理師趴在地上為她注射點滴。待消防人員到場後，再由油壓剪頂撐車架製造搶救空間，從車頭處將傷者救出。

該畫面隨後也被醫師陳志金轉發至臉書，針對有民眾好奇「（醫護人員）為什麼要鑽到車底去打點滴？」他解釋，要先建立靜脈通道，可以注射止痛及急救藥物。若失血量多，心跳快、血壓低，可以先給予輸液（打點滴）、輸血，在傷者被移出以前，先穩定傷者的生命徵象。

貼文一出，馬上獲得1.1萬名網友按讚，不少人紛紛感動表示「另人敬佩，太感動了」、「有你們真好，前線的醫護人員」、「感謝護理師！非常感動！天使」、「好感動，護理師真的很重要」、「感動得雞皮疙瘩掉滿地，謝謝辛苦的醫護人員」、「是上天派來的天使～辛苦了」、「向偉大醫師護理師致敬，太感動」。

據了解，謝婦當時從秀傳醫院未經斑馬線直接穿越馬路到對面，水泥車王姓司機當時正停等紅燈、見轉綠燈即加速起步，疑因A柱造成視線死角，撞上謝婦導致車禍，肇事駕駛王男酒測值為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。