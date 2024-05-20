獨／財富女神王宥忻「草泥馬專車」特斯拉出事了！　驚悚畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

擁10億身家王宥忻飼養草泥馬「麥可」等可愛寵物，被粉絲封為「萌獸教主」，愛寵成痴的她更將要價600萬特斯拉Model X塗裝成「萌獸專車」。不過，「萌獸麥可」日前在北市北投區路上出意外，不明原因從拖吊車上滑落，導致保險桿幾乎全毀。《東森新媒體ETtoday》向王宥忻經紀人求證，也取得回應。

特斯拉群組瘋傳一段影片，1輛包膜Model X在北市北投街頭上從拖吊車不明原因緩慢滑落下來，後方工作人員嚇壞趕緊躲開，這一摔車輛保桿掉落，零件噴落在地，目擊民眾也嚇壞停下腳步查看。

▲特斯拉從拖吊車上滑落下來。（圖／固力狗娛樂提供）

《東森新媒體ETtoday》獨家循線找到車主，竟是「財富女神」王宥忻，其經紀人證實，今（20日）晚間6時許，寵物羊駝「萌獸麥可」專車因車輛爆胎，故協請拖吊業者進行拖吊作業，沒想到卻因拖吊不慎，導致意外更釀車輛車頭炸裂開。

王宥忻低調說，當時花600萬買特斯拉當作羊駝接送專車，但因今日突發狀況，要重新為羊駝麥可再準備新專車，只是麥可表示「哭哭」，可能好一陣子都無法出門。

▼王宥忻為草泥馬，將特斯拉塗裝成「萌獸專車」。（圖／固力狗娛樂提供）

王宥忻表示，一切交給保險公司處理，還好當時愛寵麥可沒有在上面，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福。

事實上，這輛「羊駝」專車並非首次躍上媒體版面，2020年就曾有網友在臉書社團「爆料公社」貼出照片，笑說「有草泥馬坐特斯拉來逛夜市」，身穿藍色背心的女主人手握牽繩，待路邊藍色特斯拉車門開啟後，才將羊駝牽上車。

▼草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！女飼主本尊曝光...萬人驚呆太勵志。（圖／爆料公社）

許多人看完紛紛驚呼，「貧窮限制了我的想像」、「我以為在國外才看得到」、「有錢人的寵物，超乎想像」、「有錢人的生活，就是那麼樸實無華，且枯燥」、「連草泥馬都過得比我好」、「下輩子不當狗了，當草泥馬」，當時有眼尖網友也神出本尊，就是「財富女神」、現年37歲女星王宥忻。

▲王宥忻資產破億達到財富自由，更在家中飼養許多萌寵。（圖／固力狗娛樂提供）

值得一提的是，王宥忻18歲時家裡破產被查封，一度想要輕生，後來念書一天打5份工，憑藉創業翻身；22歲年收百萬；28歲擁有22間房地產；如今資產破億，達到財富自由，堪稱人生勝利組。