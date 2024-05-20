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獨／新北女撿手機墜樓亡！屋內藏槍毒爆裂物　通緝犯男友全推光

▲▼鍾女為撿手機不慎墜樓，在屋內搜出槍枝毒品及爆裂物。（圖／記者陸運陞攝）

▲鍾女為撿手機不慎墜樓，男友在一旁陪同送醫。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區華福街一名女子，日前為了撿拾手機，從租屋處墜落至1樓，男友陪同送醫後離去，經院方急救，隔日宣告不治。警方調查，男友與女子一同爬出窗外，發現女子墜落後，急忙將手提袋棄置於巷內，警方調查，發現男友為通緝身分，並在手提包內發現毒品，女子屋內則查獲掌心雷手槍及爆裂物。

據了解，不慎墜樓身亡的30歲鍾姓女子，租屋在新北中和華福街民宅2樓，本月11日下午2時許，31歲周姓男友前來找他，鍾女手機疑似不慎掉落屋外，2人從廁所窗戶爬出，踩著1樓遮雨棚準備撿拾，但遮雨棚過於老舊，不堪負重下，鍾女從2樓墜落至1樓地面，周男報警後將手提袋趁隙棄置一旁巷弄，隨後與救護車前往醫院。

▲▼鍾女為撿手機不慎墜樓，在屋內搜出槍枝毒品及爆裂物。（圖／記者陸運陞攝）

▲周男發現女友墜樓，趁隙將手提包丟棄一旁巷弄。（圖／記者陸運陞攝）

周男向院方表示他是鍾女家屬後，就自行搭車離去，而鍾女急救至隔天（12日）凌晨2時許宣告不治。警方調查鍾女墜樓原因時，意外發現周男趁隙丟棄的手提包，尋獲時發現裡面藏有毒品安非他命及K他命，隨後聯繫房東，又在鍾女租屋處搜出掌心雷改造手槍、疑似爆裂物品，以及安非他命及吸食器。

▲▼鍾女為撿手機不慎墜樓，在屋內搜出槍枝毒品及爆裂物。（圖／記者陸運陞攝）

▲鍾女為撿手機不慎墜樓，警方在屋內搜出改造掌心雷及毒品。（圖／記者陸運陞攝）

經警方多次聯繫，但周男卻遲遲不願前來說明，上週三（15日）警方循線前往板橋大觀路查獲周男，經查周男因妨害自由遭新北地檢署通緝。周男供稱，所有毒品及槍枝、爆裂物都為鍾女所有，將所有東西推得一乾二淨，警方不予採信，仍持續追查中；詢後，警方依通緝罪嫌，將周男移送新北地檢署。

▲▼鍾女為撿手機不慎墜樓，在屋內搜出槍枝毒品及爆裂物。（圖／記者陸運陞攝）

▲鍾女屋內除了搜出槍枝毒品之外，還赫然搜出爆裂物。（圖／記者陸運陞攝）

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