鳳梨現身告馮語婷誹謗3罪！怒譙：垃圾一定告死他　1女庭後快閃

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

網紅鳳梨（吳泓逸）去年遭「新一代戰神」網紅馮語婷爆料射後不理、吸毒，雙方不斷隔空交戰，讓鳳梨氣炸怒告對方妨害電腦使用、加重毀謗、妨害名譽等多項罪名。鳳梨今（20日）親赴嘉義地檢署出庭，一口咬定「馮語婷」是假人設，實際上是一名高姓男子，還氣憤飆罵：「這種垃圾一定要告死他！」

▲網紅鳳梨告網紅「馮語婷」加重誹謗等罪，今到嘉義地檢署出庭。（圖／記者翁伊森翻攝）



鳳梨痛批「馮語婷」就是在網路創造的假人設，欺騙社會大眾，背後其實是一名高姓男子，並一口咬定「（馮語婷）說是他的本名，他是真人，是個柔弱的女子，但他就是個男的」，並坦言馮語婷去年在網路上發文爆料他射後不理，造成他很大的影響，還氣到飆髒話，怒噴：「這種人我絕對不會放過他，這種垃圾一定要告死他！」

▲被告陳姓女子一見到媒體就快速轉身離開。（圖／記者翁伊森翻攝）



庭後，鳳梨步出法院接受媒體訪問，表示「馮語婷」今天未出庭，他大酸對方「今天沒有來，應該是不敢來，他能做的事就是躲在鍵盤後面，現在出事了他就躲起來以為人家找不到他，現在找到了」，並喊話「高姓夫妻、江姓不男不女及蔡姓主嫌」要勇敢面對，「不要那麼像孬種，像條狗一樣」。

鳳梨離開沒多久，另名被告陳姓女子也步出法院，但她一見到媒體快速轉身離開，不願回應為何被告。

▲網紅馮語婷究竟是男是女身分眾說紛紜。（圖／翻攝馮語婷臉書）



馮語婷有「新一代女戰神」之稱，常在網路上開炮網紅名人，但至今從未對外公開過真面目，去年曾指控鳳梨害女性墮胎，被對方以不是事實為由提告，兩人之間因此結下樑子。今年1月，鳳梨爆料「馮語婷」真身其實不是女子，而是一對擅於操作輿論的「高姓夫妻檔」，但此說法也被她全盤否認，雙方始終各執一詞。