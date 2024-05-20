只能喝無咖啡因！全場大推「手搖飲1系列」：超好喝

▲原PO求推薦無咖啡的手搖飲。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

玲琅滿目的手搖飲當中，不少人只能喝無咖啡因的！一名妹子貼心直呼，媽媽身體因素，因此戒飲料許久，但久久還是想喝一杯，但只能喝無咖啡因的，求飲料控幫推薦。文章引發網友大推蕎麥系列，「一沐日蕎麥茶加粉粿讚讚」、「推先喝道的輕焙穀麥拿鐵，還有烏弄的不苦蕎麥鮮奶，這兩杯都沒有咖啡因！」

一名女網友在Dcard表示，媽媽因高血壓而無法喝含咖啡因的飲品，像是咖啡、茶葉、可樂或巧克力等，但養生一段時間，久久總會懷念喝一下手搖飲，恰巧同事請喝沐日的逮丸奶茶，就怕含有咖啡因。

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對此，原PO貼心求問，除了可不可的雪花冷露、迷客夏的焙香決明大麥，「有人知道哪款手搖超級好喝，但不含咖啡因請多多推薦！」

底下網友紛紛列出爆喝名單，「一沐日蕎麥茶加粉粿讚讚」、「推先喝道的輕焙穀麥拿鐵，還有烏弄的不苦蕎麥鮮奶，這兩杯都沒有咖啡因」、「推薦植作茶，全店無咖啡因」、「我阿嬤也拒絕咖啡因，都喝迷客夏芋頭牛奶、紅豆牛奶」、「八曜（種類多）、烏弄（蕎麥）、迷客夏麥茶加珍珠、植作茶」、「迷客夏的冬瓜檸檬、八曜和茶的牧場308、水果類無咖啡因的也行，但多多系列我都不行，大茗本味的仙草嫩奶、小佐お茶作的夕燒白湯（黑糖珍珠鮮奶）、麻古的檸檬多多」、「清心蘋果醋、八曜和茶究極308、大苑子芭樂梅、番茄梅、芭樂檸檬（水果系列很多）、麻古番茄梅蜜、翡翠柳橙」。

也有人自泡飲品，「推一個自己泡麥茶，可以放冰箱冷泡就好，懷孕期間都靠這個度過想喝手搖的時候」。