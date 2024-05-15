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自助點餐機「點1按鈕」接到手搖公司電話！妹子嚇瘋：差點開店

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲原PO到手搖店買珍奶。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名在國外念書的女網友表示，家裡附近新開了一間手搖店，點完餐之後看到自助點餐機，機器顯示外帶、內用，以及另一個選項，雖然看不懂是什麼意思，但她很好奇是什麼，點進去填完資料後，居然出現「職員會再聯繫您」，查了翻譯才發現，原來是加盟店申請，不久後就接到飲料店的電話，讓她很錯愕。

女網友在Dcard發文，「去買手搖飲料不小心加盟了飲料店」，在國外念書，突然很想念珍珠奶茶，於是到家附近新開的手搖店買一杯來喝，點完餐之後，對店內的自助點餐機產生了興趣，除了有「外帶」跟「內用」選項，還有一串他看不懂的英文字「Franchise」，「好奇寶寶的我就點了下去」。

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接著要她輸入個人資料，她誤以為這是加入會員的程序，所以就乖乖地填寫資料，完成資料輸入後，卻看到一個通知「我們的職員在近期會聯繫您」，她心想不妙「申請個會員就要認證跟通知？」於是，她立刻查詢那串看不懂的英文字，原來是加盟店申請，「誰會在點餐外帶旁邊弄一個加盟店申請啦？」

「該不會我要輟學開飲料店吧」，她懷著忐忑不安的心情接起飲料店的電話，告知對方不小心按錯了，「我再也不敢亂按按鈕了，記得買飲料的時候要小心一點，千萬不要突然開了分店喔」。

貼文曝光，網友們笑翻，「差點變老闆」、「搞不好真的可以賺大錢欸」、「下次遇到看不懂的記得先查或詢問啦，不要自己亂按」、「看店變大老闆記得通知我」、「一個不小心手滑就把飲料店買下來了」、「一鍵開店欸」、「太可愛了吧，差點變賣飲料的」。

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