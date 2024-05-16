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國人高血壓年輕化！醫曝「溫水煮青蛙」狀態無感卻致命

▲▼ 高血壓,心臟病,血壓器,量血壓 。（圖／免費圖庫pixabay）

▲林彥宏表示，高血壓會讓身體處於溫水煮青蛙的狀態，雖無感卻十分致命。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣有許多人罹患三高，每4名成年人當中，就有一人有高血壓，且近年來還有年輕化的趨勢。對此，台大醫院心臟內科教授、台灣高血壓學會理事長林彥宏表示，高血壓會讓身體處在「溫水煮青蛙」的狀態，雖然一時無感，卻十分致命。

5月17日是高血壓日，林彥宏16日發布新聞稿，表示台灣每4名成年人當中，就有一人罹患高血壓，且65歲以上的民眾，患病率超過50％。

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林彥宏還說，從近年來的觀察可以發現，高血壓開始有年輕化的趨勢，這種情況可能跟飲食習慣、生活壓力有關。他提醒，高血壓就像把身體放在「溫水煮青蛙」的狀態裡，雖然一時無感，卻十分致命，且高血壓是引發體內各器官病變的主要因子。

林彥宏舉例，若是沒有控制高血壓，可能會導致心肌肥厚，進而造成舒張、收縮功能有影響，若長期這樣的話，可能會變成心衰竭。此外，林彥宏說，若長期體內高壓，也會造成腎臟腎絲球硬化，可能會惡化成腎病變。

▼林彥宏提到，若沒有控制高血壓，可能會引發體內各器官病變。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼ 量血壓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

林彥宏分享過去曾收治的案例，有名壯年男子5年前檢測出高血壓，不過覺得沒有大礙，因此無持續追蹤，沒想到送到急診時，已有心臟收縮功能低下、肺水腫等情況，所幸醫護人員用藥幫助降血壓、管理症狀，經過一年的時間，病況終於逐漸穩定。

林彥宏還說，台灣高血壓學會有推廣3口訣，提醒患者們居家量血壓、注意130／80的標準，以及722原則，讓民眾們養成正確的量血壓習慣。

至於722原則是什麼？台灣高血壓學會也表示，3個數字分別代表「連續測量7天」、「每天早晚2次」、「每次檢測2遍、間隔一分鐘取平均值」，且量血壓前30分鐘不要抽菸、喝酒、喝咖啡，也不要憋尿、捲衣袖，且測量前要休息5分鐘。

台灣高血壓學會提醒，血壓機需要定時校正，且在測量的過程中不要說話，才能確保數值準確。

 
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