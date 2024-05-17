47歲男子癱倒送醫一量「血壓193」　醫嘆：高血壓會給3次機會要珍惜

▲大陸成年高血壓人口約2.45億人。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

每年的5月17日為「世界高血壓日」，數據顯示，大陸成年人高血壓患病人數約2.45億人，血壓正常偏高者則達到4.35億人。大陸一名劉姓男子三年檢查出高血壓，仍不按規服藥並監測血壓，且衝動易怒。直至近日，男子突然口齒不清，一早起來重摔在地，送醫檢查才發現是腦出血，血壓高達193／105Hg，接診醫師嘆，「才47歲，高血壓給過他機會，但完全不珍惜！」

▲高血壓患者要養成每日量血壓的習慣。（圖／pexels）

《澎湃新聞》報導，成人高血壓的知曉率、治療率和控制率分別為51.6%、45.8%和16.8%，也就是說，一半的患者不知道自己患病、沒有治療，絕大部分人都控制不好血壓。

高血壓雖是一種現代常見的「慢性病」，血壓升高卻只是健康出現危機的第一步，緊跟而來的「併發症」才是真正殺手。2017年，大陸社會因血壓升高而被奪命者有254萬人，其中，95.7%為心腦血管疾病死亡。

醫師認為，高血壓患者要把握3次活命機會，分別為「警戒線、危險線和生死線」。一般而言，臨床上高血壓診斷界值仍為診室非同日3次測量≧140／90mmHg，然而，高血壓真正的警戒線應該是120／80mmhg，超過這個數字、未到140/90mmHg，統稱為正常高值，也就是「高血壓前期」，這是高血壓的第一道警示，被認為是警戒線。

大陸「高血壓基層診療指南（2019年）」將危險線內的高血壓患者分為三個等級，一級輕度為收縮壓140~159mmHg，舒張壓90~99mmHg，心血管風險為高危和很高危者應立即啓動降壓藥物治療；低危和中危者可透過改善生活方式4周～12周，如血壓仍不達標，應盡早啟動降壓藥物治療。

▲高齡民眾血壓藥物治療時機。（圖／記者魏有德製）

二級中度患者為高壓在160~179mmHg浮動，低壓也在100~109mmHg之間，此時，應立即透過藥物干預。長者則需按身體情況及年齡，採取不同劑量的藥物干預治療。

三級重度性者則是高壓≧180或低壓≧110，較易引起各大身體器官病變，必須馬上進行專業干預手段並密切隨診。

至於在生死線上的高血壓患者，一般血壓值達到或超過250/140mmHg，極大程度隨時引起腦出血等心腦血管急症，嚴重時甚至會休克、猝死。

醫師提醒，高血壓伴隨出現症狀包括，突然劇烈噁心、嘔吐，難以忍受的頭痛；突然面部或肢體麻木無力，口齒不清；突然單眼或雙眼視物模糊，眼歪口斜；突然行走困難，頭暈，身體不穩，「一旦出現就要特別注意。」