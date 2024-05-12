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不定時炸彈！腦動脈瘤「破裂前沒症狀」　6族群小心

破裂前無症狀！腦動脈瘤恐致腦中風、死亡　醫示警：「6族群」要小心

▲神經外科醫師指出，腦動脈瘤為「腦中不定時炸彈」，一旦破裂恐致腦中風或死亡。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

腦動脈瘤雖然並非一種腫瘤，但在未破裂時幾乎沒症狀，一旦破裂，就會形成出血性中風，因此也被稱為「腦中不定時炸彈」。對此，陽明交大附醫神經外科醫師謝炳賢就於臉書粉專提到，5、6月冷熱交替，氣溫變化仍然比較劇烈，人體血壓也容易升高，特別是患有心血管疾病的患者，更要注意腦動脈瘤破裂的可能。

1、什麼是腦動脈瘤

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謝炳賢指出，腦動脈瘤並不是一種腫瘤，而是腦部血管壁向外膨出，形成如氣球般的囊狀物，雖然不是惡性腫瘤，但當它逐漸長大時，會讓血管壁越來越薄，進而可能產生破裂，形成出血性中風。

2、哪些人是腦動脈瘤的高危險族群

謝炳賢進一步表示，腦血管瘤多好發於45至60歲間，最常見的原因為高血壓，當血壓波動過大時，較容易伴隨腦動脈瘤的發生。除此之外，像是自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）、血管發炎、三高、先天性血管異常、有抽菸喝酒習慣等，都是腦動脈瘤的好發族群。

3、腦動脈瘤會有哪些症狀

謝炳賢提到，一般來說，腦動脈瘤在未破裂時幾乎是沒有症狀的，也因此被稱為「不定時炸彈」，若是腦動脈瘤產生壓迫，可能會出現頭痛、神經麻痺、視野缺損、反應遲鈍等症狀；但只要破裂，將會出現劇烈頭痛、意識不清，嚴重甚至腦中風或死亡。

4、腦動脈瘤的治療方式

謝炳賢說明，目前大多採取傳統開顱手術或微創栓塞手術來治療，同時利用血管導流裝置輔助，提高治療的成功率。不過，由於腦動脈瘤一旦意外破裂後，風險就變得相當高，因此應該定期檢查、及早治療，維持良好生活習慣，才是避免悲劇發生的最佳方法。

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