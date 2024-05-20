表現亮眼　嘉藥全國大專校院運動會奪雙銅牌

▲嘉南藥理大學擊劍隊在今年的全國大專校院運動會中，獲得「銳劍」一般組女子團體及「鈍劍」一般個人女子組雙銅牌佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學擊劍隊在今年的全國大專校院運動會中，收穫滿滿，獲得「銳劍」一般組女子團體及「鈍劍」一般個人女子組雙銅牌佳績！

2024年全國大專校院運動會共有來自全國142所大專校院且超過1萬名選手參賽，一同角逐21個運動項目的最高榮譽。擊劍運動可分為鈍劍（稱花劍、輕劍）、銳劍（稱重劍）、軍刀（稱佩劍）三種，主要發源於法國。鈍劍是擊劍運動中最基本的一種，在亞洲深受歡迎；銳劍需要更多技巧性與準確性；軍刀則速度最快，在歐洲地區較為普遍。

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今年首次以銳劍項目參賽的王泳潔，高中時期是田徑選手，這是她第2次參加大專校院運動會。去年參與的是「鈍劍」項目，這一次因為參賽名額限制關係，在教練王暉評鼓勵下轉戰「銳劍」組，憑藉著在校努力練習及與隊友默契加持下，展現了出色的技術和堅定的意志，讓她與潘星引、包婕霖及陳品妤同學共同摘得一般組女子團體銳劍銅牌，如願站上頒獎台。

第2次參加比賽的許以昕，在鈍劍比賽中，以精湛的劍術和敏捷的反應力一路過關斬將，最終奪得個人組銅牌。許以昕賽後表示，能從這麼多優秀競爭對手中獲獎，是莫大的榮譽，也激勵她在未來比賽中繼續努力。

擊劍教練同時也是嘉藥畢業校友廖偵羽表示，所有參賽選手在訓練中都非常辛苦，這次出色的表現不僅是他們個人努力的成果，更是為嘉藥贏得了榮譽，傑出的表現不僅激勵更多同學投身於這項運動，也期待選手們在未來的比賽中能再創佳績。