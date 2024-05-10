嘉藥藥學生授袍　259人邁向藥師里程碑

▲嘉南藥理大學藥學系5月9日，為暑期實習的259名藥學生，舉行溫馨隆重的藥師授袍典禮，在師長及家長們觀禮下，一一上台接受師長授予白色藥師袍後齊聲宣誓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學藥學系5月9日，為暑假即將前往醫療機構與健保特約藥局進行為期5個月實習的259名藥學生，舉行溫馨隆重的藥師授袍典禮，在師長及家長們觀禮下，一一上台接受師長授予白色藥師袍後齊聲宣誓，將以最高道德標準，恪遵各項藥事法規，善盡藥師的社會責任。

授袍典禮不只代表藥師的薪火相承，更像是成為藥師的成年禮，也是學子們實現夢想的開始，在藥理學院院長王四切、系上教師、全臺各地校友會、醫療機構藥劑部部長、主任及家長的見證下進行。

師長們一一授以白袍並殷切叮嚀藥學生謹記教誨，在實習過程中務必勤奮不懈、虛心學習，謹遵藥事法規與倫理，善盡藥師社會責任。全體實習生身著白袍，在學生代表秦宗祥引領下舉手宣讀藥師誓詞，宏亮的宣誓聲展現出藥學生對自我的期許及承諾，盼能透過藥學專業，奉獻所學服務人群。

藥理學院院長王四切表示，藥師授袍典禮對藥學生是一個非常重要的里程碑，同學們穿上白袍，即代表著肩負重責，人生邁向另一階段。在外實習時，尊重指導、瞭解藥師日常，吸取實務經驗、增進自身專業素養，鼓勵藥學生在穿上白袍後，要更有同理心、關懷心與責任感。在人口老化的社會結構趨勢下，未來藥師不只是藥品調劑，也要走入民眾家庭，用心了解、保護民眾用藥習慣與安全，共同努力創造藥師的價值感與榮譽心。

嘉藥校長錢紀銘期許即將進入職場實習的同學們，牢記嘉藥「真實」校訓。嘉藥以藥學起家，至今將近一甲子，歷年藥師專技高考及格率更是高於全國平均值，嘉藥校友會遍布台灣各地，許多實習指導藥師、主管皆為系友，是同學最好的資源，學校也是同學們永遠的後盾。