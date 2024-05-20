賴清德提憲法「兩岸互不隸屬」　喊「各政黨都要反併吞、護主權」

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日就職演說中，特別向國內強調「團結」，他以中華民國憲法為依據指出，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民。他說，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人都要團結、愛護國家，任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德表示，國家的未來發展，需要每一分力量。面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對。

賴清德指出，團結一致，腳步就更穩，相互扶持，我們的足跡就更遠。為了國家的生存發展，我將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

賴清德強調，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民。他說，由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，每一個人，都要團結、愛護國家，任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

賴清德表示，當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。

他強調，全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。