學者指賴清德對中不「零和對抗」　2政策釋橄欖枝「準備好了」

▲總統賴清德與夫人吳玫如進入典禮會場。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

新任總統賴清德20日就職演說中，以「不卑不亢維持現狀」8字定調，並釋出觀光、陸生來台兩政策，兩岸政策協會學者、警大教授王智盛受訪時分析，賴凸顯兩岸議題已觸及到各方面，也清楚表達，願意做為跟全世界站在一起的負責任領導者。他也認為，賴清德釋出的善意相較過往篇幅短但具體，不把中國視為完全零和對抗的敵人，更直接點名政策，遞出善意橄欖枝同時，也代表賴政府準備好了。

王智盛表示，這8個字描述非常完整，有幾個特點：第一、跟過往不同，過往歷任總統都將兩岸議題專門放在一個區塊講，像蔡英文就是放在國際，賴清德則散落在整體演說中，突顯出對台灣來說，兩岸議題是觸及到方方面面，包含：全球區域和平、經濟、國內政治互動、軍事安全等等，是非常全面性議題。

王智盛續指，第二、就內容來說，賴清德花篇幅描述中國這些年來跟過往不同的威脅，包含區域軍事行動、灰色地帶、對台武力恐嚇跟滲透統戰等，也反映出國際社會對北京的看法，賴清德這部分的國際連結非常清晰，也清楚表達，願意做為跟全世界站在一起的負責任領導者。

至於賴清德對中釋出善意部分，王智盛認為，相較過往篇幅短但具體，可以預期他跟對岸交流互動的具體想法跟可能行動，這都非常清晰，總結起來，其實可以看到他對兩岸思維跟過往不同，但跟國際社會一致，該對抗就要對抗、絕不屈從；該交流也要交流、不會因為政治立場落差拒絕，這樣的思維貫穿在兩岸政策中，這也像拜登政府對抗、競爭、合作概念，不把中國視為完全零和對抗的敵人。

至於跟蔡英文的演說比較？王智盛指出，外界會認為賴清德比較強硬，是因為賴著墨在中國這幾年中，對於區域和平的威脅，中國本身質變帶來的影響，賴清德把兩岸問題提升到國際及區域和平高度。

王補充，跟蔡英文相比，兩人都是用中華民國憲法跟憲政體制去論述兩岸定位，蔡當然更清楚用到兩岸人民關係條例、賴則是用兩岸憲政體制、國籍問題去闡述，有同有異、但都希望從既有制度中表述兩岸現狀，也都希望對等尊嚴下有近一步交流跟互動。

王智盛分析，對賴清德來說，兩岸關係已經鑲嵌在整體脈絡下、不用單獨拉出來，論述部分，在國際環境變化下，也更不卑不亢、不挑釁也不屈服，態度更為鮮明；蔡英文則是展現柔軟與彈性，這也牽扯到當時國際氛圍差異性，與其說誰比較強硬，不如說是為了因應中國在國際社會地位的變化。

而賴清德直接點名觀光、陸生兩政策，王智盛也認為，這麼直接點名政策非常不容易，表達對於兩岸互動善意橄欖枝，也代表賴政府準備好了，或許接下來會有更積極善意的政策呈現，也希望雙方相向而行，這已經是非常明確的訊號，賴清德已經走出這一步，若有更具體政策產出時，中國也應該理解善意。

而賴清德在團結的部分，他提出「不可為政權犧牲國家主權」，是否在向藍白陣營喊話？王智盛說明，很清楚，賴清德站在一個總統高度想辦法團結台灣各界，即便是三黨不過半的競爭關係，對外也要凝聚共識，這某種程度來說，是他對於藍營近期提出國安五法、反滲透法修正的憂心跟呼籲。

王智盛認為，賴清德作為新任總統，想方設法團結台灣，對內可以競爭、對外就要合作，大家應該一致對外，若藍白在兩岸議題上，仍出現這種跟民意相違背的政策態度時，也會被認為是把政黨置於國家之上，從負面來解讀，賴清德劃下一條明確的紅線，正面來解度，也是賴清德希望對外政策上更能團結各政黨。