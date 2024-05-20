賴就職演說談國會衝突！柯文哲：一直看不到綠善意　盼521有新氛圍





▲民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職演說。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將繼續審查；總統賴清德20日發表就職演說，表示立院議事運作應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。對此，民眾黨主席柯文哲也喊話，若賴真的這麼想，希望明天的立院應當有新氛圍。

立法院預計於21日院會繼續處理國會改革相關修法草案，由於立院17日藍綠白立委肢體衝突不斷，更有學生在場外集結抗議，引發外界高度關注。

賴清德20日就職演說時表示，全民對於政黨的理性問政有很大的期待，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐，立院議事運作應遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

面對賴清德在就職演說時，特別點出立院「三黨不過半」狀況，柯文哲20日下午於民眾黨中央黨部召開記者會時回應，從今年2月1日新國會成立至5月17日立院抗爭，「坦白說，我一直看不到民進黨在國會運作的善意。」自己一直認為可能是賴還沒上任，才讓民進黨團總召柯建銘為所欲為，「我希望今天賴清德上任了，既然你都說要遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突、維持社會安定和諧，如果賴總統也是真的這樣想，我希望明天立院應當有一個新的氛圍。」