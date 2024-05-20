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「賴清德比蔡英文更獨！」　王鴻薇：台北股市如大怒神瞬間暴跌

▲▼國民黨團回應總統就職演說。（圖／記者陳家豪攝）

▲國民黨團回應總統就職演說。（圖／記者陳家豪攝）

記者崔至雲／台北報導

對於總統賴清德在今（20日）的就職演說，國民黨立委王鴻薇說，可以證明「賴清德比蔡英文更獨，賴清德比蔡英文更衝」，因此，台北股市沒有上演慶祝行情，反而一度懸崖式「如大怒神一般的瞬間暴跌，暴跌到150點左右」，一直到中午過後，才慢慢拉回。

對於賴清德的談話，王鴻薇表示，今天早上一開盤，有上千萬股民的台北股市本來還是小漲格局，隨著賴清德的就職演說到尾聲快要結束的時候，可以看到台北股市的股價指數呈現了如大怒神一般的瞬間暴跌，暴跌到150點左右。

王鴻薇表示，從台北股市來看，大家期待可以從賴清德就職演說裡面看到一個兩岸和平的願景，或是台灣經濟發展的願景，但顯然台北股市的股民，也包含了一些外資，已經做出了一個具體的回應。

王鴻薇分析，從賴清德演過程中可以看到，台北股市像大怒神一樣「墜崖式的瞬間暴跌」，後來才慢慢想要把它拉起來。

王鴻薇問，為什麼今天台北股市有這樣的一個反應？首先在兩岸的部分，雖然她肯定賴清德提到了戰爭沒有贏家和平的可貴之處，但是要如何能夠達到兩岸和平，看不到賴清德提出具體的作為。恢復兩岸觀光及陸生赴台讀書僅是一小塊，後續還要觀察賴清德是否會取消赴陸禁團令。

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