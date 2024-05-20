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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德談兩岸態度強硬　柯文哲喊要觀察3個月：希望他是有所準備

記者袁茵／台北報導

總統賴清德20日發表就職演說，針對兩岸議題立場強硬，並表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引發國際關注。民眾黨主席柯文哲20日下午回應，賴清德早上宣示時說「恪遵《憲法》」，相信應該會遵守中華民國《憲法》與《兩岸人民關係條例》，對於這些東西，最重要的是看賴3個月要怎麼做。

▲▼民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民眾黨主席柯文哲回應賴清德就職演說。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

柯文哲20日上午率8名黨內立委到總統府參加賴清德、蕭美琴的就職典禮，下午2時於民眾黨中央黨部召開記者會回應。面對賴清德談兩岸議題，柯文哲表示，賴早上在宣誓典禮時說「余誓以至誠，恪遵《憲法》」，相信對方說的《憲法》應該是中華民國《憲法》，應該還是會遵守在總統選舉時，3名候選人幾乎都共同說過的話，就是會遵守中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》來處理兩岸的問題。

柯文哲提及，對於賴清德講的一些東西，更重要的是看這3個月賴清德要怎麼做；而賴也有提到希望兩岸可以交流，這跟他過去在台北市長任內舉辦雙城論壇時的想法一樣，認為交流可以增加善意，善意可以增加更多交流，最起碼避免誤解跟擦槍走火，「因為我們也不希望台灣被世界上認為是發生戰爭、最危險區域，這還是要處理。」

被問到賴清德在兩岸議題上，相較於前總統蔡英文都使用「對岸」稱呼中國大陸，賴直稱「中國」，且提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，對中國大陸態度是不是比較強硬？柯文哲回應，其實他也在觀察，到底中美雙方會怎麼反應，台灣是一個存在的事實，這個大家都曉得，但這存在的事實要怎麼讓它走下去，這也是要思考的。

柯文哲指出，自己的主張是台灣自主、兩岸和平，雖然有人詢問「台灣自主」定義為何，「我倒覺得『台灣自主』定義是指，要維持目前現有民主自由的政治體制跟生活方式，在這底線之下，要怎麼運作可以討論。」

柯文哲說，兩岸、外交、國防是總統權責，今天賴清德的演講稿，相信有些部分大家都還在觀察，所以現在無法一下子回答此問題，當然賴也沒必要講話要跟以前的人一樣，「當他提出新的說法的時候，我希望他是有準備的。」

媒體追問，賴早上演講是否有助於緩解兩岸趨勢？只見常常快人快語的柯文哲，謹慎思考了一陣子才回應。柯文哲表示，自己的態度是「誰當家誰負責」，沒要求賴一定要怎麼講，但選舉時每個人都有承諾，「我是不太贊成什麼『政治是高明的騙術』，我覺得不應當是這樣，政治應是『是就是、不是就不是』，還是要有一致性。」

柯文哲認為，現階段中華民國還是一個公約數，當時3組候選人都說會遵守中華民國《憲法》跟《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，這是當時的公約數，如果有人要脫離這公約數，那對方自己要出來說明，也可質疑「請問賴清德這樣講，你現在想法是什麼？還是要開始脫離原先說法？」作為在野黨領袖，其實自己也是個國民，所以也是還在看。

▲▼民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

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