520演說兩岸論述受矚　李政宏盼新政府「盡快與陸方協商」

記者蔡儀潔／福建報導

準總統賴清德「520」就職演說的兩岸論述備受關注，大陸全國台企聯會長李政宏受訪時表示，期待新政府能靠智慧，突破兩岸現階段的困境，盡快與陸方展開對話協商。全國商業總會理事長許舒博則指出，相信在不久的將來，兩岸在人民往來、航點開放等方面會有所突破。

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者蔡儀潔攝）

李政宏近日出席在福建福州舉行的海峽兩岸經貿交易會（海交會），談及對「520」後兩岸關係的期盼時表示，受新冠疫情和意識形態等影響，兩岸交流面對很多挑戰與困難，但雙方經貿交流非常緊密，貿易金額巨大，且上下游企業呈優勢互補，「可以說是誰也離不開誰。」

李政宏指出，大家同屬中華民族，期待兩岸同胞能多交流消除歧異，邁向持久和平發展，期待新一屆政府能基於九二共識，破除政治上的迷思，靠智慧突破困境，盡快與陸方展開協商，「我們都不希望兩岸陷入兵凶戰危的境況。」

同樣到場參加海交會的商總理事長許舒博，在接受媒體訪問時提到，他一直向大陸國台辦主任宋濤表達，期待「520」後兩岸能有更好的發展，具體內容不便多講，但相信兩岸人民的往來、航點開放等，在不久的將來會有所突破。

許舒博接著指出，作為商界人士，他會負責從中協助調和關鍵點，希望兩岸政府能面對面溝通，避免中間誤會再產生。

▲「翁財記」副總經理翁英敏。（圖／記者蔡儀潔攝）

福建在地台企「翁財記」副總經理翁英敏表示，作為長期在大陸發展的台青，希望兩岸能和平發展，也期待在「520」之後雙邊能夠展開對話，令交流更頻繁更密切。

值得一提的是，宋濤今年特地赴福州參加海交會，由於時間點正值「520」前夕，致詞內容被視為陸方喊話。他提到，台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量、好解決。

宋濤接著話鋒一轉稱，如果頑固堅持台獨立場，台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障；希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。